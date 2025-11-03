Las futuras aperturas hoteleras del Grupo Lopesan marcan la agenda en la World Travel Market

Lopesan Hotel Group se presenta en la World Travel Market (WTM) de Londres con una agenda estratégica centrada en la promoción de los planes de expansión de la compañía, su compromiso con la sostenibilidad y la consolidación de su relación con los principales actores de la industria turística británica, así como la creación de nuevas vías de negocio con los partners europeos que acudirán al evento en representación del resto de mercados.

La hoja de ruta fijada por Lopesan Hotel Group tiene puesto su foco en promoción de sus propuestas en Gran Canaria, Fuerteventura, República Dominicana, Alemania y Austria, sin embargo en esta edición de la WTM cobran especial relevancia Punta Cana y Madrid, en dónde se sitúan los centros estratégicos de desarrollo de la compañía, gracias a los dos ambiciosos nuevos proyectos que se están desarrollando actualmente de forma paralela.

En el Caribe, la atención se mantiene en Playa Bávaro. Tras el éxito cosechado por el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, desde su apertura en 2019, la atención se centra ahora en la segunda fase del macroproyecto que el Grupo Lopesan está construyendo en Punta Cana y que cuenta con una inversión superior a los 300 millones de euros.

Articulado bajo la premisa de «Un nuevo resort en el corazón de Bávaro”, la propiedad busca la inmersión total del huésped en la naturaleza del destino, ofreciendo más de 1.000 unidades alojativas segmentadas en tres experiencias diferenciadas: Premium, Adults Only y Family & Fun. El diseño prioriza elementos distintivos como amplias dotaciones acuáticas, que incluyen 3 cenotes artificiales nadables, una vasta oferta gastronómica, con seis restaurantes temáticos, y un gran Centro de Convenciones

Cada experiencia tiene su propio hotel. Por un lado, el Lopesan Caoba Lagoon estará orientado al segmento de gama alta, lo que en Estados Unidos es comúnmente conocido como upscale resort, mientras que el Lopesan Splash Cove ha sido diseñado para garantizar el disfrute de las familias, priorizando la diversión independientemente de la edad y el tipo de huésped. El tercer elemento de la nueva propuesta del Grupo recibirá el nombre de Lopesan Serenity Bay y estará dirigido a aquellos huéspedes que busquen disfrutar de unas vacaciones, solo para adultos, marcadas por la tranquilidad, la sofisticación y la privacidad.

De manera simultánea a los trabajos que se están llevando a cabo en República Dominicana, Lopesan Hotel Group impulsa su estratégica entrada en el segmento urbano de gran lujo en Madrid con el proyecto del hotel Miguel Ángel. Tras una inversión total cercana a los 250 millones de euros, en concepto de compra y rehabilitación del edificio, la compañía está realizando una remodelación integral del icónico inmueble del Paseo de la Castellana y se ha fijado como objetivo volver a abrir sus puertas a finales de 2026.

La nueva propuesta del hotel Miguel Ángel será operada bajo las características de una de las marcas que ya forman parte del portafolio de la compañía, tratando de exportar los casos de éxito de sus resorts en Gran Canaria y Punta Cana, pertenecientes al segmento sol y playa; y adaptarlos para crear un concepto de experiencia de lujo disruptiva en la capital de España, haciendo especial hincapié en una propuesta gastronómica de primer nivel y una coctelería de autor que aspiran a posicionar al hotel entre los mejores de la alta hotelería madrileña.

En este sentido, otra de las metas fijadas por Lopesan Hotel Group en la World Travel Market es destacar el desarrollo sostenible promovido desde el sello Lopesan for Good, así como su firme y creciente apuesta por la gastronomía premium y la coctelería, elementos clave en la redefinición que está llevando a cabo el Grupo en Gran Canaria en su oferta de restauración, bares y ocio. Este compromiso se escenifica con la reciente inclusión de Bevir by Lopesan en el listado de restaurantes recomendados por la prestigiosa Guía Michelin, una distinción lograda tan solo cinco meses después de su reapertura en el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa.

El grupo también pondrá en valor su selecta coctelería de autor, con el S U R U Cocktail Bar en el Hotel Faro, galardonado recientemente como uno de los mejores bares de España y Portugal por TOP COCKTAIL BARS, gracias a su vanguardismo y el uso de productos de proximidad cultivados en la Finca de Veneguera. A esta propuesta se suman otros espacios premium como el Bar Central del Lopesan Costa Meloneras y Nereo Cocktails & Food, que ofrece coctelería clásica con un giro local y vistas al Atlántico en el hotel Corallium Dunamar by Lopesan. Completa esta visión culinaria la propuesta original de Callao Gastro & Ocean Lounge, ubicado en el Hotel Faro, un restaurante a pie de playa que fusiona un ambiente exclusivo con una carta inspirada en la cocina mediterránea.

Un stand en el que sentir el océano Atlántico bajo tus pies

Lopesan Hotel Group se prepara para deslumbrar en la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres con un stand que trasciende lo convencional, transformándose en una experiencia sensorial que invita a las emociones que provoca estar de vacaciones. El diseño, con un marcado tono evocador, busca capturar la esencia natural de Gran Canaria, inspirándose directamente en las sinuosas líneas y la calidez de las dunas de Maspalomas. El espacio conjuga el lujo y la sostenibilidad mediante el uso de maderas y vegetación, creando un ambiente de distinción y confort.

La experiencia inmersiva arranca en el suelo, donde una novedosa pantalla LED simula el suave vaivén de las olas llegando a la orilla, trasladando de inmediato al visitante a la playa. Este elemento acuático se complementa con una gran pantalla vertical que proyectará vídeos sugerentes con imágenes lifestyle de los hoteles del grupo y una ingeniosa webcam en tiempo real, que contrastará el clima londinense con la temperatura cálida y el sol que disfrutan los huéspedes en los complejos de Lopesan Hotel Group.

El stand se erige también como el principal escaparate para los ambiciosos proyectos de expansión del grupo, con impresionantes render que recrean lo que serán los tres nuevos hoteles en Punta Cana. Con este diseño, Lopesan Hotel Group no solo exhibe su excelencia hotelera, sino que utiliza el diseño como una herramienta poderosa para reforzar el mensaje que figura en su mostrador principal: Everlasting Experiences, o lo que es lo mismo, garantizar unas experiencias que perduran en el tiempo de la mano de Lopesan Hotel Group.