La flota vasca de cerco ha dejado de faenar 24 horas consecuencia de la huelga indefinida del sector del transporte a la que se han sumado transportistas de la Comunidad Autónoma Vasca, al considerar que no tiene sentido salir a pescar si después no hay transporte para distribuir el pescado.

Por ello, las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa irán viendo cómo evoluciona la huelga en los transportes y tomarán las decisiones «día a día», según ha explicado el presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Eugenio Elduayen.

En declaraciones a Radio Euskadi, Elduayen ha precisado que no se trata de una huelga del sector, que este martes mantenderá una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y este miércoles las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa se reunirán con el Gobierno Vasco y, en función del resultado de estos encuentro, «veremos lo que hacemos».

«Lo que hemos hecho es parar 24 horas, porque nosotros somos un daño colateral de la huelga del transporte», ha indicado Elduayen, para añadir que pueden pescar pero «si luego el transporte no puede llevar la mercancía tenemos un problema grave, porque el pescado es perecedero y no puede estar al albur de que haya o no transporte».

Por ello, ha insistido, «ante esa disyuntiva optamos por parar 24 horas, ver hoy qué pasa y actuar en consecuencia». En cualquier caso, ha precisado que el paro de 24 horas solo afecta al sector del cerco, ya que «el anzuelo tenía libertad si quería ir y el arrastre también estaba en el mar, pero el cerco, con la anchoa, veíamos que era muy problemático».

Tras ver que pasa con el transporte, las Cofradías irán tomando decisiones «día a día», ha indicado Elduayen, para insistir en que «no es una huelga del sector», porque, «aunque nosotros tenemos nuestros problemas, tan graves o más que otros sectores, los tenemos encauzados de otra manera».

En cuanto a las reivindicaciones que la flota trasladará tanto al Ministerio como al Gobierno vasco, Elduayen ha afirmado que la flota española «no aguanta el precio del carburante». «Los gastos son brutales y muchas unidades de pesca tendrían que parar, por lo que tenemos que buscar una forma, directa o bien indirecta, de paliar en cierta manera este precio del gasoil, para que, al menos, si no ganamos que no perdamos, porque salir a la mar para perder dinero no va a ser», ha advertido.

En ese sentido, ha afirmado que están abiertos a «cualquier medida que palie ese precio», por lo que valorarán todas las propuestas, que «tienen que ir encaminadas a minorar ese precio del gasoil».

Por otro lado, Elduayen ha indicado que los pescadores hacen «una subasta a la baja» de su producto y no pueden «incidir nunca en el precio», por lo que «estamos atados de pies y manos, por una parte tenemos el precio de gasoil y por otra que no podemos imputarlo de ninguna de las maneras al pescado, sino todo lo contrario, somos los paganos».

«Tendremos que buscar una solución, porque pinta mal. De todas las maneras ya pinta mal para todo al sociedad y en concreto para nosotros», ha concluido.