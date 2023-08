¿Qué es el FIOC? Si no rellenas este formulario, el banco bloqueará tu cuenta

Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por no perder el tiempo o porque el banco ya tiene suficiente información sobre ellos: se la tuvieron que proporcionar al abrir la cuenta, y más todavía si contrataron un producto de inversión. Pero hacer eso supone un grave error.

Si pasa un cierto tiempo y el cliente no ha rellenado el formulario, el banco se verá obligado a bloquear su cuenta. Lo cual puede provocar problemas muy serios como no poder cobrar la nómina o pensión, no poder realizar una transferencia, etc. Y la única forma de desbloquearla será rellenarlo. Normalmente, la entidad avisa de esta circunstancia, pero puede darse el caso de encontrarnos con la cuenta bloqueada y no saber por qué.

¿Cuál es este formulario? Su nombre es FIOC, Formulario de Información Obligatoria del Cliente. Y, como su nombre indica, es obligatorio, tanto para el cliente como para el banco. Por eso las entidades insisten tanto para que lo rellenemos. Y están obligadas por ley a bloquear la cuenta si no lo hacemos, es decir, no es algo que ellas decidan.

El FIOC es una herramienta para el control del blanqueo de capitales, que se ha endurecido mucho en los últimos años con diversas directivas europeas que obligan, por ejemplo, a declarar las inversiones en bitcoin. Lo que persigue es que el banco sepa si nos dedicamos a alguna actividad que puede ser sospechosa de blanqueo, en cuyo caso nos aplicará una vigilancia mayor que al resto de los clientes.

Por eso, las preguntas que debemos responder son si residimos en un paraíso fiscal, si nosotros o algún familiar hemos ocupado un cargo público (es lo que se denomina persona políticamente expuesta) o si somos autónomos y, en ese caso, si nuestro negocio está en algún sector de riesgo (como casinos, joyería, obras de arte, armas, importación/exportación, cambio de moneda o compraventa de automóviles) o si manejamos grandes sumas de efectivo.

Asimismo, debemos declarar la finalidad de la cuenta y, en el caso de que ésta sea la inversión (o si el cliente es rentista), debemos aportar una serie de información adicional, como qué tipo de operaciones realizamos, si recibimos fondos de terceros, cuál es el origen de nuestro patrimonio, cuál es nuestra fuente de nuevos ingresos y cuál es el importe anual de los mismos.

Puede parecer una intromisión en la intimidad, pero insistimos en que es obligatorio responder a todas estas preguntas. De lo contrario, el banco bloqueará nuestra cuenta.