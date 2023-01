ING bloquea cuentas por sospechas de blanqueo pese a que los clientes aportan la información requerida

ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar el origen del dinero, según fuentes conocedoras de la situación. Esto está provocando malestar en la clientela e incluso la fuga de cuentas hacia otras entidades.

Un portavoz del banco naranja asegura que no han detectado un repunte de estos casos en estas fechas. «Evidentemente, cuando hay ingresos sin justificar, salta alarma (aquí y en cualquier banco) y se solicita de dónde vienen los ingresos. Pero forma parte del día a día de las entidades y no hemos notado ahora más casos».

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que se están dando numerosos casos en los que la entidad holandesa bloquea cuentas, impide movimientos al extranjero, retiene transferencias recibidas o impide emitir transferencia alegando «falta de justificación de ingresos».

Siempre según las mismas fuentes, los clientes afectados han aportado toda la documentación requerida para justificar dichos ingresos, como la última declaración del IRPF, la vida laboral, el impreso 720 (la declaración de bienes en el extranjero) o movimientos de cuenta donde se reflejan esas cantidades.

Incluso denuncian que se han dado casos sangrantes como que ING ha rechazado el IRPF de 2021 (el último presentado) alegando que «la información es antigua para justificar ingresos».

Evitar multas

Una de las fuentes explica que ING prefiere perder clientes a arriesgarse a sufrir multas del Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), y que no le preocupan las posibles denuncias por retener el dinero de sus clientes. Y añade que «eso se hace en todos los bancos: perjudican a clientes que no les importan (porque no son rentables) para justificar al supervisor que tienen controles muy estrictos para prevenir el blanqueo. Pero el caso de ING es sangrante».

Otra fuente añade que ING tiene los equipos de prevención infradotados y que subcontrata personal externo para ahorrar costes. Este personal prefiere curarse en salud y pecar por exceso de celo a arriesgarse a que se le cuele una operación sospechosa. Y esto provoca estas situaciones que indignan a los clientes, que en muchos casos optan por llevarse su dinero a otras entidades financieras competidoras.