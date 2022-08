Fiebre por lo último de Mercadona para el pelo: adiós a sufrir peinándote

Los cuidados del cabello son muy importantes por diferentes motivos, principalmente por higiene pero también por estética e, incluso, por salud, por lo que hay que tomárselos muy en serio y tener en cuenta cada detalle para que esté perfecto en todo momento. Hoy te mostramos un producto de Mercadona para el pelo que te va a venir de maravilla, tanto que te cambiará la vida y le dirás adiós a cualquier sufrimiento a la hora de peinarte.

Mercadona cuenta en su sección de higiene y belleza con una gran variedad de productos para el cabello, tanto champús como acondicionadores, mascarillas, tintes, espumas, lacas, fijadores, etc. La cadena valenciana tiene claro que el pelo es muy importante y que debe llevarse todas las atenciones que merece, por lo que es una de las secciones que más al día está.

La mousse fijadora de Mercadona

Se trata del Mousse fijador cabello Deliplus fijación 2 ProFix, un fantástico producto que es especialmente recomendable para cabellos finos y que proporciona una fijación media de calidad, tratando bien al cabello gracias a su composición. El precio del bote de 200 ml es actualmente 2,70€, un importe que hace que merezca la pena la inversión ya que en cuanto lo pruebes te encantará para convertirlo en uno de tus productos de referencia.

Esta mousse fijadora de Mercadona marca y define los rizos de forma controlada, flexible y duradera, y contiene además vitaminas y un filtro UV. Su textura es suave, lo que hace que se funda en tus manos y en el cabello para repartirse de forma eficaz para que los resultados sean los mejores. El envase es reciclable, y una vez abierto se recomienda no tenerlo durante más de 12 meses, pasado ese tiempo es mejor tirarlo ya que el producto habrá perdido la mayoría de sus propiedades.

A la hora de aplicar este producto es muy importante tener cuidado para que no entre en contacto con los ojos, y en caso de hacerlo aclarar rápidamente con abundante agua. Además, ten precaución para que no caiga en la ropa ya que puede producir manchas. Debes aplicarlo de manera uniforme por todo el cabello estando húmedo, no es necesario aclarar y después podrás secar como de costumbre, verás que el peinado resulta mucho más sencillo.

Si necesitas un producto que fije tu cabello con eficacia sin apelmazarlo y luzca bonito, flexible, cuidado y luminoso cada día, sin duda esta mousse fijadora de Mercadona es tu producto ideal.