Fallece Andrés Fermoso Labra, consejero corporativo y figura clave del Grupo Lopesan

Ha fallecido a los 70 años de edad Andrés Fermoso Labra, consejero corporativo del Área Jurídica el Grupo Lopesan, según un comunicado de la empresa. Fermoso Labra, detallan, fue «un gran profesional y una figura de extraordinaria relevancia en el engranaje corporativo de Lopesan».

Su andadura en el Grupo comenzó en el año 1995, aportando, desde entonces, su intachable rigor, visión estratégica y profundo conocimiento del sector turístico, que contribuyó decididamente al crecimiento protagonizado por la compañía durante las últimas tres décadas.

Desde su puesto como consejero corporativo del Área Jurídica, Fermoso no solo defendió con excelencia los intereses del Grupo, sino que se consolidó como un referente de profesionalidad en su gremio y una fuente inagotable de conocimiento. Su legado es un testimonio de compromiso inquebrantable.

«El Grupo Lopesan, a través de su Consejo de Administración y todo su equipo humano, expresa sus más sinceras y profundas condolencias a su familia en estos momentos de dolor. Su pérdida deja un vacío irremplazable, tanto en lo personal como en la estructura de la empresa», terminan.