Las explotaciones de producción de leche caen un 15% desde 2019: peligra el suministro este invierno

El sector lácteo atraviesa una situación muy complicada a causa de las continuas subidas de los costes. Miles de ganaderos acumulan meses de pérdidas debido al alza del precio de los piensos, la energía y los combustibles. Muchos se han visto obligados a enviar al matadero a gran parte de su ganado para poder seguir con su explotación, mientras que otros han tenido que cerrar. Desde julio de 2021, en nuestro país han desaparecido más de 1.000 explotaciones de producción de leche.

Desde 2019, las explotaciones para producir leche se han reducido un 15% en España. En concreto, en junio de dicho año había más de 14.200 explotaciones, mientras que en el mismo mes de este año han bajado hasta poco más de 12.000, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, la cifra no ha parado de descender en los últimos años, pues desde 2017 el número de explotaciones de producción de leche ha descendido un 24,8%, según explican a OKDIARIO desde la asociación agraria Aaja.

Por su parte, el número de ganaderías con entregas de leche ha seguido la misma evolución. En los últimos cinco años se han perdido cerca de 1.000 ganaderos al año, pasando de más de 14.900 en julio de 2017 a 10.700 en julio de este año, según datos facilitados por Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Esta situación ha provocado que la producción de leche haya descendido un 4,5% desde julio 2021 hasta el mismo mes del actual ejercicio.

Desabastecimiento

Ramón Artime, presidente de la sectorial láctea de Asaja, afirma que la desaparición de las explotaciones sólo tiene una causa: la falta de rentabilidad. «Generalmente, las explotaciones van pasando de padres a hijos, pero cuando los hijos ven que no es rentable deciden no seguir adelante», asegura. Además, añade que en los próximos años el número seguirá cayendo si la situación no cambia y, por ende, disminuirá la producción de leche.

Pese al difícil momento que está atravesando el sector, Artime cree que no va a faltar el suministro de leche en el país, aunque en las últimas semanas haya habido desabastecimiento en algunos supermercados.

Al respecto, Gaspar Anabitarte, responsable del sector lácteo de Coag, aclara: «No va a haber desabastecimiento de leche, pero ya está habiendo un problema de rotura de stocks». Esto supone que va a haber momentos puntuales en los que falten ciertas marcas en algunos supermercados «porque está habiendo negociaciones de nuevos contratos», dice. Y añade: «Las industrias han visto que no iban a tener suficiente leche, entonces se han lanzado al mercado y han ofrecido a los ganaderos precios más altos para no quedarse sin suministro, lo que ha provocado movimientos, desabastecimientos temporales e importantes subidas de precios».

Subida de precios

Según datos del sector, hace un año se le pagaba al ganadero por un litro de leche entre 0,32 y 040 euros, mientras que en los últimos meses el precio ha subido unos 0,10 euros por litro, incluso llega a alcanzar los 0,55 euros en los últimos contratos que se están cerrando.

Sin embargo, Artime defiende que este precio tendría que haber llegado antes. «La subida de los costes empezó en junio del año pasado, pero el precio de la leche no subió porque los contratos estaban cerrados para incluso seis meses, entonces la industria se aferró a eso y hubo muy pocos movimientos». Esto provocó que durante muchos meses el ganadero estuviera produciendo a pérdidas y que muchas explotaciones quebraran.

Desde Coag recuerdan que el precio de los piensos ha subido entre un 50 y un 60%, los fertilizantes se han triplicado y la energía se ha multiplicado casi por cuatro, mientras que el litro de leche sólo ha subido unos 0,10 euros y tarde.