Si tienes niños pequeños y escaleras en casa, siempre estarás pensando en que, en el día menos pensado, te los encontrarás en el suelo por haberse caído, especialmente si tienes escaleras en el patio o jardín que vayan hacia la azotea. Por norma general, estas escaleras sólo las usamos durante el día ya que por la noche pueden resultar ser incluso peligrosas. Pero, ¿qué ocurre si algún queremos subir a la azotea o terraza por la noche? ¿Cómo podemos iluminar esa zona para que tanto los adultos como los niños estemos seguros? En Leroy Merlin podrás encontrar la respuesta a estas preguntas.

¿Quieres saber cuál es el objeto de Leroy Merlin que te recomendamos para iluminar las escaleras del patio? Pues te lo contamos a continuación.

Las luces de Leroy Merlin para las escaleras

Se trata de un pack de 2 apliques de exterior fabricados en acero inoxidable de color blanco y con luz LED integrada de color blanco neutro, una opción estupenda para poder ver a la perfección en la oscuridad de la noche. Cuenta con una intensidad de 25 lúmenes y una temperatura de color 4.000K.

Estas luces disponen de detector crepuscular, es decir, que se encenderán de forma automática en el momento en el que empiece a caer el Sol, lo que ahorrará mucha energía ya que no estarán todo el día encendidas. Además, al tener un diseño muy moderno podrás usarlas como decoración a lo largo del día y no necesariamente sólo por la noche.

La estructura, al estar fabricados en acero inoxidable, no se oxidará. Además, el índice de protección es de IP44, lo que significa que está especialmente indicado para el uso en exterior.

Incorpora 4 modos de funcionamiento para ajustar la luz a tus necesidades, además de que la clase energética es A++, lo que te permitirá ahorrar aún más. Es una opción muy ecológica que está contemplada en la opción de Energía Renovable ya que no necesitan estar conectadas.

Su instalación es realmente sencilla ya que no necesita ningún tipo de cable. No necesitarás ningún técnico ni ningún tipo de instalación compleja. Todos aquellos que han adquirido este pack de 2 apliques de luces están muy contentos con su compra, y no es para menos, ¡son realmente útiles para terrazas, patios y azoteas!

Las dimensiones de este producto son de 10 x 2,8 cm (ancho x alto), por lo que quedarán bien en cualquier tipo de escalera ya que son apliques pequeños. Eso sí, que sean apliques pequeños no significa que no iluminen, al contrario, te proporcionarán la luz que necesitas.

Por ser un producto ecológico, con un diseño moderno y con una gran utilidad, es posible que pienses que es una opción muy cara para tu bolsillo, pero nada más lejos de la realidad. Este producto de Leroy Merlin, además de todas las ventajas que ofrece, tiene un precio muy económico. ¡Tan sólo 10,99 euros!

Así que si necesitas tener luces en casa para iluminar cualquier escalera, esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado hoy en día.