Europa se queda sin gas, al menos tiene menos de lo normal por estas fechas tras la gran ola de frío que ha azotado el continente durante las últimas semanas. En concreto, el pasado 1 de febrero, los almacenes de los países europeos estaban al 41% de su capacidad, mientras que la media de los últimos 5 años en ese día ha sido del 57%. Es decir, se encuentran un 30% por debajo de lo normal.

Esta situación no se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, sino que es causa de las inclemencias meteorológicas de los últimos días, dado que el pasado 23 de enero estaban un 5,3% por encima de la media del último lustro. Es decir, hasta estos temporales y la ola de frío, los almacenes de gas se encontraban más llenos de lo normal por estas fechas.

En general, los inventarios se encuentran reducidos, algo que está provocando una presión al alza de su precio en todo el mundo. De hecho, los precios del gas natural alcanzaron su máximo en tres años el miércoles de la semana pasada, impulsados ​​por la enorme tormenta que acaba de atravesar Estados Unidos y la ola de frío ártico.

Con todo, en los últimos siete días, la cotización de este recurso se ha alejado de esos máximos, aunque ha vuelto a repuntar con subidas diarias que han llegado a alcanzar el 4%.

Las razones de la falta de gas en Europa

Así, el frío provocó la congelación de pozos de gas, interrumpió la producción en Texas y otros lugares, e impulsó un aumento repentino de la demanda de gas natural para calefacción.

Hace dos semanas, se desconectaron más de 1.400 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que equivale aproximadamente al 15% de la producción total de gas natural de Estados Unidos.

Por su parte, Baker Hughes informó el viernes de la semana pasada que el número de plataformas de perforación de gas natural activas en la nación norteamericana aumentó en 3 instalaciones hasta el 30 de enero, hasta alcanzar las 125.

Esto se encuentra ligeramente por debajo del máximo de 130 en 2,25 años registrado el 28 de noviembre. En el último año, el número de plataformas de gas ha aumentado desde el mínimo de 94 en 4,5 años registrado en septiembre de 2024.

En el caso concreto de Europa, la UE «ha reducido de forma tangible su dependencia de los combustibles fósiles rusos» en los últimos años, como explica la Comisión Europea. Es decir, «han disminuido las importaciones de gas de gasoducto de Rusia».

No obstante, esto implica que han tenido que aumentar «los volúmenes de importaciones de gas natural licuado (GNL) procedentes de socios fiables como los Estados Unidos y Noruega». En este sentido, el Viejo Continente queda mucho más expuesto a los problemas que sufra este recurso en el país norteamericano.

«La diversificación es un proceso largo y costoso que requiere inversiones en infraestructuras, como por ejemplo la construcción de nuevos gasoductos y terminales de GNL», defiende Bruselas. «Sin embargo, la UE y sus países actúan con rapidez», sentencia.