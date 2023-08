Cobrar por transferir dinero, por usar tarjetas de crédito o débito, comisión de mantenimiento, comisión de administración… todos estos gastos que imponen los bancos y que asumen los consumidores pueden llegar a suponer más de 200 euros al cabo de un año.

En resumen, las comisiones bancarias son el dinero que te cobran los bancos por prestarte sus servicios. Y cada banco, al igual que cada empresa, impone los precios y los costes que desea. Sin embargo, unos cuantos trucos te pueden ayudar a reducir este gasto.

Más compromiso, mejor trato

Para empezar, adquirir un mayor compromiso con el banco beneficiará al consumidor. Según se asumen las condiciones de la entidad bancaria, como domiciliar una nómina, una pensión o recibos; usar tarjetas asociadas o contratar productos adicionales comercializados por el banco, como fondos de inversión o seguros, los bancos bajarán las comisiones.

Revisar las condiciones

Casi todos los bancos en España ofrecen la posibilidad de esquivar comisiones si se cumplen ciertos requisitos. Para conocer esta información, sin embargo, el cliente puede revisar el programa cero comisiones del banco, que puede encontrarse, por ejemplo, en la web de la entidad, o bien revisar el contrato o las condiciones concretas de la cuenta.

Negocia los requisitos

Si no te gustan las condiciones o no puedes cumplirlas, intenta negociar con tu banco. Tu perfil de cliente o el tiempo que lleves en el banco te pueden proporcionar un mayor poder de negociación.

Abre otra cuenta en el mismo banco

Si no consigues negociar las condiciones con tu banco y no puedes cumplir con los requisitos o no los quieres asumir, otra opción es consultar en la propia entidad si tiene en su catálogo una cuenta sin comisiones y sin requisitos.

Cambia de entidad

Siempre que no termines de encontrarte a gusto con tu banco y sigas pagando comisiones, puedes mirar otros bancos. Varias entidades en España ofrecen cuentas de estas características, como Abanca, Caixabank, Openbank o Banco Santander… Además, puedes comparar todas estas cuentas con el comparador online HelpMyCash.

Alternativas

Por ejemplo, Abanca ofrece la Cuenta Clara, una alternativa online y sin comisiones que no exige ningún requisito de vinculación para que el cliente pueda disfrutar de la cuenta y la tarjeta de débito asociada sin pagar comisiones. CaixaBank, por su lado, ofrece la Cuenta imagin, una cuenta sin comisiones ni requisitos que también trae asociada una tarjeta de débito gratuita. Asimismo, Openbank dispone de la Cuenta Corriente Open 0% comisiones, 100% digital. No pide domiciliar la nómina ni recibos y no cobra nada por apertura, mantenimiento o cancelación.

Además, ofrece una tarjeta de débito gratis. También Banco Santander comercializa la Cuenta Online 100% digital libre de comisiones de mantenimiento y sin ninguna condición, y con la posibilidad de que el cliente se lleve 100 euros si domicilia la nómina por importe de al menos 600 euros al mes antes del 30 de junio.