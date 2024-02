Los conductores se han llevado una desagradable sorpresa al llenar el depósito en las últimas semanas: el precio de la gasolina y el diésel ha roto su tendencia a la baja (había caído cerca de un 15% desde octubre) y ha repuntado con fuerza en febrero. Detrás de este movimiento se encuentra principalmente el repunte del barril de petróleo. ¿A qué obedece?

Esta subida ha llevado al precio de la gasolina sin plomo de 95 hasta 1,610 euros por litro como media en España, y al diésel hasta 1,564 euros este lunes, según datos de www.dieselogasolina.com. Esto supone un alza del 5% para la sin plomo respecto al nivel del 1 de enero y del 4,2% para el precio del gasóleo.

Este movimiento del precio de la gasolina replica el del barril de crudo. Así, el de tipo Brent de referencia en Europa llegó a un máximo de 83,44 dólares el viernes pasado, después de escalar el 9,95% en el mismo período.

Detrás de este repunte se encuentran, sobre todo, factores de oferta, ya que los últimos datos de actividad, tanto en Estados Unidos como en Europa, siguen mostrando un deterioro de la economía que en teoría debe reducir el consumo de combustible en ambas regiones. Y un menor consumo debe hacer bajar los precios, también sobre el papel.

Sin embargo, por el lado de la oferta hay varios elementos que impulsan al alza el precio del barril. El primero fue la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo en 1 millón de barriles en 2024. Una reducción que se suma a la extensión del recorte voluntario de igual volumen que Arabia Saudí puso en marcha en julio y que también ha prolongado en 2024.

Otros países miembros del cártel han anunciado también recortes voluntarios este año fuera de la disciplina de la OPEP. Así, Rusia elevará de 300.000 a 500.000 la reducción de sus exportaciones petrolíferas. Irak prometió retirar 211.000 barriles, Emiratos Árabes Unidos 163.000 barriles, Kuwait 135.000, Kazajistán 82.000, Argelia 51.000 y Omán 42.000 barriles.

Oriente Medio

A esta menor producción de crudo se añade la incertidumbre sobre la guerra entre Israel y Hamás, así como los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo. Aunque, por el momento, parece que estos conflictos están controlados y no van a extenderse, en el mercado nadie se fía de que pueda haber una escalada en cualquier momento.

«Los precios del petróleo han estado ignorando lo que está pasando, o puede pasar, en Oriente Medio», asegura John Evans, analista del broker petrolífero PVM. «Pero esta situación se puede venir inmediatamente abajo por un acto inesperado, un misil o, en el lado opuesto, un acuerdo de paz. Cualquiera de estos acontecimientos puede mover el precio del crudo 10 dólares por barril».

Tampoco hay que olvidar la guerra de Ucrania, que fue la causa de la primera gran subida de los precios del petróleo y, sobre todo, del gas en 2022. Han pasado dos años y las cotizaciones también se mueven al margen de ese conflicto, pero nadie descarta que Vladimir Putin decida alguna acción desesperada que tendría un gran impacto en los precios de la energía.

Discrepancias sobre la demanda

A pesar de los recortes de producción adoptados y de la debilidad de los datos económicos en Occidente, la propia OPEP estima que la demanda mundial de petróleo crecerá en 2,2 millones de barriles al día este año. Asimismo, prevé que la producción fuera del cártel suba en 1,2 millones de barriles al día. Si estos pronósticos se cumplen, eso significaría un déficit de oferta de petróleo en 2024 salvo que la organización dé marcha atrás en sus recortes.

No obstante, no todo el mundo comparte las previsiones de la OPEP. Así, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cree que el mercado de petróleo se mantendrá «holgado» este año siempre y cuando no haya una mayor inestabilidad geopolítica o un tiempo meteorológico extremo.