Estas son las únicas Converse que El Corte Inglés rebaja a la mitad de precio

Las zapatillas deportivas son un tipo de calzado que resulta imprescindible para millones de personas en todo el mundo, y no únicamente para practicar deporte, ya que sin duda es muy cómodo para muchas de las actividades que tienes que realizar en el día a día. Hoy te mostramos unas Converse de El Corte Inglés que te puedes llevar a un precio increíble gracias a un descuentazo del 50% que te dejará sin aliento… ¡no te quedes sin las tuyas!.

Las zapatillas Converse son las deportivas por excelencia, un calzado que es deportivo pero que realmente no está diseñado para hacer deporte sino para llevar un look casual y que hoy en día puedes encontrar en multitud de diseños y formatos, incluso algunas con un cierto toque elegante para cuando necesites un look más especial. El Corte Inglés es uno de los establecimientos en los que se puede conseguir una mayor variedad de Converse, en muchos casos con descuentos que las hacen aún más apetecibles.

Las Converse de camuflaje de El Corte Inglés que tienen un descuentazo

Se trata de las Sneakers Run Star Hike, unas bonitas zapatillas deportivas con el estilo clásico de la marca y que tiene un llamativo estampado de camuflaje que las hace aún más atractivas. Cómodas, prácticas y estilosas, estas zapatillas tienen actualmente un espectacular 50% de descuento que hará que su precio se quede en tan sólo 70 euros, ya que el original era 140€.

Estas preciosas Converse de camuflaje de El Corte Inglés son unas deportivas de plataforma alta en edición limitada que tienen la parte superior en lona con estampado de camuflaje que se creó a través de un tratamiento láser. Además, tienen la original suela dentada, en este caso con toques desgastados para hacerlas aún más cool. La suela cuenta con la tecnología Ortholite para proporcionar una mayor amortiguación en la pisada.

El diseño se completa con una puntera redonda y su típico cierre de cordones tan característico de Converse. El material exterior de las zapatillas es algodón canvas, mientras que el interior es algodón, la suela es de caucho vulcanizado, el forro es de algodón y la plantilla de tejido sintético.

Si quieres unas zapatillas deportivas cómodas que te proporcionen estilo y personalidad, sin duda estas Converse de camuflaje de El Corte Inglés son una de tus mejores opciones, y con la increíble rebaja que tienen ahora sería de locos dejar pasar la oportunidad.