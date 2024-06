Estas son las marcas de crema solar de toda la vida que le han declarado la guerra a la OCU

La importancia de elegir una buena crema solar en verano no puede ser subestimada. La protección solar es esencial para prevenir quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y, más crucialmente, reducir el riesgo de cáncer de piel. Por ello, cada verano, los consumidores buscan productos confiables que les brinden la protección adecuada. Sin embargo, la elección del protector solar adecuado puede ser un desafío debido a la gran cantidad de opciones disponibles en el mercado y las diferencias en calidad y efectividad entre las diversas marcas, así que un reciente estudio de la OCU sobre la crema solar, desvelaba por fin qué marcas sí tenían protectores o cremas solares efectivas.

Dicho estudio por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fue publicado el pasado mes de marzo y en él, se desvelaba cuáles son las mejores cremas solares según su análisis. Este informe, aunque ha sido útil para muchos consumidores, ha generado controversia y descontento entre algunas de las marcas evaluadas. En particular, dos marcas reconocidas han decidido emprender acciones legales en respuesta a los resultados del estudio, alegando que sus productos han sido injustamente calificados.

La OCU señaló a siete protectores solares faciales que, según su estudio, no cumplían con lo indicado en el etiquetado. La publicación de este informe desató una ola de disconformidad entre algunas de las marcas afectadas. Entre ellas, Isdin y Nivea Sun han sido las que no sólo defendiendo la seguridad y efectividad de sus productos, sino también denunciando que el estudio de la OCU carece de objetividad y metodología rigurosa. Esta situación ha escalado hasta el punto en que ambas marcas han decidido llevar el asunto a los tribunales.

La controversia del estudio de la OCU sobre la crema solar

El informe de la OCU que causó el alboroto se centró en evaluar la eficacia de varios protectores solares para el rostro. Según la organización, siete de los productos analizados no cumplían con las promesas de protección reflejadas en sus etiquetas. Esta afirmación no solo sorprendió a los consumidores, sino que también provocó una respuesta inmediata de las marcas implicadas.

La respuesta de Isdin

Isdin, una de las marcas señaladas en el informe, respondió rápidamente a las acusaciones. La empresa afirmó que su crema Fusion Water Magic SPF 50 sí cumple con la protección UVA, un punto respaldado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Isdin argumentó que el estudio de la OCU no sólo es incorrecto, sino también dañino para su reputación. En consecuencia, Isdin decidió demandar a la OCU, exigiendo una rectificación pública y acusando a la organización de difundir un estudio sesgado y carente de metodología objetiva.

La respuesta de Nivea

Nivea Sun por su parte, también se ha mostrado en desacuerdo con los hallazgos del estudio de la OCU. La marca aseguró en un comunicado publicado en su web que sus productos, incluidos los cuestionados en el informe, son seguros y cumplen con los estándares internacionales de prueba. Tras la publicación del informe, Nivea Sun realizó nuevos tests en su fotoprotector Protección Facial Sensitive FP50 y, según ellos, los resultados confirmaron la exactitud de su etiquetado y la eficacia de su protección solar. De este modo, Nivea acusa a la OCU de proporcionar información engañosa a través de un «estudio carente de metodología objetiva y basado en criterios arbitrarios» y de no rectificar públicamente sus errores, lo que ha llevado a la empresa a emprender acciones legales para proteger su reputación.

El análisis de la OCU actualizado

Por el momento, la OCU no ha dado respuesta directa a estas dos demandas anunciadas por ISDIN y Nivea, aunque su informe de marzo ha sido actualizado a fecha de 6 de junio, una vez la Organización ha recibido el resultado del análisis que solicitó a la AEMPS sobre las cremas de las que decía que no cumplían con los niveles de protección solar indicados en sus etiquetas. Específicamente, se identificaron 5 productos cuyo Factor de Protección Solar (SPF) no coincidía con lo declarado:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

Nivea Sun Facial Sensitive SPF 50

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Además, se encontró que el producto Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ no cumplía con las protecciones SPF ni UVA anunciadas. Por último, se observó que el Isdin Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50 no cumplía con la protección UVA, aunque su SPF era correcto.

Ante estos hallazgos, la OCU denunció estas irregularidades a la AEMPS, solicitando que se realizaran las verificaciones pertinentes y se tomaran las medidas necesarias contra las marcas con etiquetado incorrecto.

Intervención de la AEMPS

La AEMPS reaccionó rápidamente, solicitando a las empresas involucradas que presentaran los resultados de sus pruebas de SPF y protección UVA, realizadas conforme a métodos oficiales. Tras revisar esta información, la AEMPS observó discrepancias entre los resultados obtenidos por la OCU y los proporcionados por las empresas.

Aunque no se detectaron incidencias graves, la AEMPS decidió tomar medidas precautorias, incluyendo la cesación de la comercialización de ciertos lotes de productos hasta que se garantizara su seguridad. Las medidas incluyeron:

Nivea Sun Protección Facial Sensitive SPF 50: cese de la comercialización del lote 32032276.

Lancaster Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50: cese de la comercialización del lote 3157.

Piz Buin Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50: cese de la comercialización del lote 1362V A.

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+: cese de la comercialización del producto y retiro del mercado del lote 0832913.

Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+: cese de la comercialización del producto y retiro del mercado del lote 54X200.

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+: cese de la comercialización del producto y retiro del mercado del lote 40X300.

En mayo, la AEMPS revisó nuevamente los datos presentados por los fabricantes y decidió que no era necesario tomar medidas adicionales sobre el Isdin Fusion Water Magic SPF 50, considerando satisfactorios los análisis del fabricante.

Y ahora en junio, la AEMPS ha actualizado su postura sobre dos productos previamente afectados por las medidas de cesación:

Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ : La AEMPS permitió la comercialización de lotes adicionales, excepto el lote 54X200, que permaneció prohibido.

: La AEMPS permitió la comercialización de lotes adicionales, excepto el lote 54X200, que permaneció prohibido. Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+: Similarmente, se permitió la comercialización de otros lotes, excepto el lote 40X300.

Sin embargo, desde su web, la OCU explica que aunque la AEMPS ha validado algunas de las reclamaciones de los fabricantes, ellos destacan la necesidad de un marco regulatorio más estricto y claro para los productos de protección solar. Este caso subraya la importancia de evaluaciones rigurosas y transparentes para garantizar la seguridad y la efectividad de los productos en el mercado.

Finalmente, la OCU insta a los fabricantes a facilitar la devolución del dinero a los consumidores afectados por los lotes retirados y a los consumidores a verificar y dejar de usar los productos afectados si desean una protección SPF 50.