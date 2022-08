Por fin llega el momento de las vacaciones, el mar y el sol. Sin embargo, incluso un viaje relajante puede esconder trampas, especialmente si no estás preparado. Los primeros días en la playa son los más delicados, porque tienes la piel pálida, aún no bronceada, y por tanto propensa a quemaduras y a que la notes más roja o incluso que te arde. Además, siempre debes recordar aplicar una buena protección, en todas las zonas del cuerpo, pero en el caso de que te acabes quemando, queremos ofreceros algunos buenos remedios para tratar las quemaduras solares en la cara cuando estamos de vacaciones.

Tratar quemaduras solares en la cara

Aunque nos protejamos con crema solar de las posibles quemaduras solares, es costumbre que nos olvidemos aplicarla en la cara, o como mucho la aplicamos rápidamente en las mejillas y la nariz. Sin embargo, el rostro es una zona del cuerpo especialmente propensa a las quemaduras, no solo las mejillas y la nariz, sino también la frente, los párpados, las orejas, las sienes y el mentón. ¿Cómo curar las peores quemaduras solares en poco tiempo? Hay un remedio muy eficaz.

Las quemaduras solares siempre son molestas, pero en la cara son realmente terribles. Pensar que puedes curarte la cara con cremas aftersun es completamente erróneo. Productos como este no funcionan en absoluto, o como mucho solo pueden hacer una pequeña contribución al alivio del dolor.

La prevención es siempre lo ideal. Los rayos UV son perjudiciales para el cuerpo y pueden causar daños graves. Sin embargo, si no se han tomado las precauciones necesarias y las quemaduras ya han llegado, ¿qué se puede hacer para curarlas? En primer lugar, no debes exponerte al sol, para no empeorar la situación.

Por eso, si vas a la playa, necesitas protegerte con un sombrero de ala ancha, la aplicación de bloqueador solar y permanecer en la sombra el mayor tiempo posible. Dicho esto, se pueden implementar remedios caseros efectivos y en concreto hay uno que que te va a parecer un milagro ya que no sólo aliviará la quemadura solar que tengas en la cara. También la curará.

Un simple yogur blanco fresco es la solución ideal. Basta con untar un poco de yogur fresco sobre las partes afectadas y dejar actuar durante veinte minutos. La piel se beneficiará, hidratándose y refrescándose. Además, también contrarrestará el dolor de la quemadura. Otra solución es beber mucha agua, para rehidratar el cuerpo y regenerar los tejidos quemados. Consumir fruta fresca también es una buena idea, al igual que consumir verduras.