España es ya el país de la Unión Europea (UE) más afectado por el impacto de la falta de abastecimiento de piezas en el sector de la automoción. Los expertos apuntan a que las fábricas de coches españolas están sufriendo más la crisis de los semiconductores que las alemanas o las francesas, ya que los fabricantes automovilísticos están enviando piezas sólo a las plantas donde se producen los vehículos más competitivos en el mercado y con los que obtienen una mayor rentabilidad -media o alta gama-. Seat Martorell, Stellantis Vigo, Renault Valladolid o Volkswagen Navarra producen vehículos pequeños o de gama baja con los que las compañías obtienen márgenes muy ajustados.

«Los fabricantes han cambiado la estrategia para sobrevivir al impacto de la crisis de los semiconductores y están manando chips a las fábricas en las que obtienen una mayor rentabilidad o un margen por la operación que son los modelos premium o de alta gama», explican fuentes del sector. «Un tipo de producción que se encuentra en Alemania, Francia o Italia, no en España», explican.

«En un principio, enero de 2020, los fabricantes decidieron apostar por las plantas con mayor demanda de coches para enviar las piezas. Una apuesta que provocó que plantas como Renault, Mercedes o Stellantis no se vieran afectadas hasta la primavera de ese año», explican. No obstante, añaden que «al cambio de estrategia ha lastrado a España y los parones en las fábricas no cesaran hasta medidos de 2022».

Un escenario que ha provocado que más del 80% de las factorías España estén bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas derivado de las paradas en las líneas de producción ante la falta de suministro. Este es el caso de Renault Palencia, Ford Almusafes, Iveco Madrid, Stellantis Zaragoza o Mercedes-Benz Vitoria, entre otras.

También afecta a las ventas

Una situación que ya afecta a las ventas de coches. «Los concesionarios españoles siguen sin tener ‘stock’ suficiente para atender la demanda, pese a lo cual los muchos clientes se están mostrando cada vez más comprensivos con esta situación y están dispuestos a esperar por su vehículo. En cualquier caso, la incertidumbre es grande, porque no hay un horizonte claro de cuándo volverá a haber coches en el mercado, lo que aboca ya a los concesionarios a repetir en el presente ejercicio un nivel de ventas tan bajo como en 2020», señalan las citadas fuentes.

Así, las matriculaciones de turismo y todoterrenos han cerrado el mes de septiembre con una caída del un 16% hasta rozar las 60.000 unidades. Una tendencia que, según las citadas fuentes, podría continuar en los próximos meses hasta cerrar el año con la venta de menos de 900.000 coches por el impacto de la crisis de los semiconductores. Un nivel similar al registrado en el año duro de la pandemia, en el que el mercado cerró con 825.000 vehículos.

Un problema que ya estudian desde el Ministerio de Industria, tal y como han confirmado a OKDIARIO.