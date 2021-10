En los próximos dos años se construirán en España 17.000 pisos build to rent -como se conoce en el argot inmobiliario a las viviendas construidas para ser alquiladas-, con un incremento anual que hará que para 2028, haya alrededor de 85.000 de estos inmuebles en el país, según un estudio elaborado por BNP Paribas Real Estate.

El fenómeno del build to rent está creciendo notablemente en el mercado español en los últimos años, captando el interés de los inversores tanto nacionales como internacionales. “El objetivo del build to rent es captar la demanda de un perfil de mercado que no está tan interesado en comprar sino en alquilar”, señala Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, quien añade que “el mercado del alquiler en España está en expansión por la falta de oferta”.

Desde el portal inmobiliario matizan que, por lo general, todas la viviendas “son propiedad de una misma empresa” por lo que el alquiler funciona como un negocio de ésta. “Se trata de la profesionalización del mercado del alquiler”, afirma Bermúdez.

Esta nueva realidad inmobiliaria, más centrada en el alquiler, se explica por motivos socioculturales, en su opinión. “Bien sea por falta de recursos o de mentalidad, los jóvenes españoles no acceden al mercado de la vivienda como antes”, apunta el experto. En este sentido, Bermúdez añade que el mercado del alquiler actualmente, “no está en consonancia con estos cambios en la demanda”.

Del total del parque residencial español, sólo el 24% de las viviendas son de alquiler, mientras que el 76% restante son activos en propiedad, lo cual supone “una falta de oferta evidente”, que provoca que en especial en las grandes ciudades se encarezca el precio de los alquileres.

Por otro lado, esta tendencia también parece que será extensiva en la construcción de viviendas de alquiler social, unas nuevas construcciones que en su mayoría (85%) se dedican en la actualidad a la venta. Según las previsiones del ministerio de Fomento, este porcentaje se equipará al 50% con el mercado del alquiler próximamente, aumentado el parqué público de alquiler español.

Ley de Vivienda

Cada día que pasa se conocen más detalles de la nueva Ley de Vivienda, que sigue sin traer buenas noticias para el sector constructor y promotor español. Según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el acuerdo pactado por PSOE y Unidas Podemos incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.

Esta obligación, unida a las otras medidas que contendrá la ley, ha creado preocupación en el sector inmobiliario del país, que considera que supondrá el desplome de la inversión en vivienda de obra nueva y hará que las compañías tengan que revisar sus planes de negocio, que ahora podrían ser inviables.

Las promotoras y constructoras han elaborado sus hojas de ruta en base a, por ejemplo, la inversión que han realizado en compra de suelo y los ingresos que percibirán por la venta de las viviendas que construirán en ellos. Sin embargo, la reserva del 30% a VPO hace peligrar planes de negocio, puesto que con esta imposición la cifra ingresada estará por debajo de lo previsto.