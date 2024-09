El esmalte de Mercadona favorito de las ‘it girls’: perfecto para uñas cortas

Si estás acostumbrada a pintarte las uñas, sabrás que el esmalte o laca de uñas es más que un simple accesorio. También puede ser una expresión personal, y cuando se trata de estilo, cada detalle cuenta. Este otoño, las madrileñas han encontrado su nuevo favorito: la laca de uñas efecto gel Deliplus en el tono 160 nude. Un esmalte que sólo se encuentra en Mercadona y que ya se ha convertido en el complemento ideal para las uñas incluso las que son cortas, y que cada vez ganan más adeptas entre las «fashionistas» de la capital.

Y lo mejor de todo es que para aplicar este esmalte de efecto gel de Mercadona, no necesitas ser una experta. En tan sólo unos sencillos pasos podrás llevar una manicura impecable, con un acabado de salón sin necesidad de lámparas UV ni técnicas complicadas. Un esmalte que se presenta además en un bonito color nude, que si bien parece sencillo, cuenta con una fórmula avanzada que hace que destaque. Un tono natural que no sólo es perfecto para el día a día, sino que también tiene ese toque elegante que le permite adaptarse a cualquier ocasión, ya sea una reunión de trabajo o una salida informal. Por solo 2,50 euros, las amantes de la belleza pueden disfrutar de un producto de alta calidad a un precio accesible, lo que lo convierte en el favorito de muchas. Además, su acabado efecto gel brinda una duración mucho más prolongada que los esmaltes tradicionales, con un brillo que resiste a las exigencias diarias. Es el tipo de esmalte que puedes llevar en tus uñas durante días sin preocuparte por retoques y del que te ofrecemos a continuación todos los detalles.

El esmalte de Mercadona ideal para uñas cortas

Cuando vayas a comprar este esmalte de Mercadona en tono nude, verás que se recomienda además que lo complementes con algo que si lo piensas, resulta esencial. La laca de uñas efecto gel Deliplus se vende suelta y en tono nude, además de otros dos colores pero además en todos los Mercadona encontrarás que también está disponible el Top Coat efecto gel (a 3,15 euros). De este modo, combinando el esmalte con el top coat, podrás lograr que el primero se endurezca de forma progresiva, haciéndolo más resistente a golpes y rozaduras, además de potenciar el brillo. Así, tus uñas no solo lucirán más elegantes, sino también impecables por más tiempo. Y, si te atreves a explorar otros tonos, Mercadona ofrece como decimos, otras variantes más en esta misma gama: el Granate (nº 660) y el Rojo (nº 661), ideales para quienes prefieren colores más intensos.

¿Qué hace especial a esta laca de uñas?

El secreto del éxito de este esmalte efecto gel radica en su fórmula innovadora, diseñada para crear un acabado profesional en casa. A diferencia de otros esmaltes que requieren de lámparas UV para sellar el brillo y prolongar su duración, la laca de Deliplus logra resultados similares sin complicaciones adicionales. Al aplicarlo en dos capas finas y permitir que se sequen bien antes de añadir el Top Coat, las uñas adquieren una dureza que se mantiene durante días, sin perder ese brillo recién hecho que tanto gusta. Esto lo convierte en la opción ideal para quienes buscan practicidad, pero no quieren renunciar a una manicura perfecta.

Además, este esmalte no sólo es funcional, sino que también cuida tus uñas. Se recomienda el uso de una base antes de la aplicación para preparar la uña, mejorar la adherencia y evitar que esta coja color con el paso del tiempo. Esto es especialmente útil cuando se utilizan tonos más oscuros como el granate o el rojo. Al combinar la base, el esmalte y el Top Coat, conseguirás unas uñas protegidas, brillantes y listas para cualquier ocasión, sin el desgaste que suele aparecer con otros esmaltes.

¿Cómo lograr el look perfecto con uñas cortas?

La tendencia actual en manicura no se centra únicamente en las uñas largas. Las uñas cortas han demostrado ser elegantes y funcionales, y el esmalte Deliplus en tono nude es el aliado perfecto para lucir este estilo. Su color suave y neutro es ideal para cualquier ocasión, aportando un toque de sofisticación que no sobrecarga las manos. Además, al tener un acabado efecto gel, tus uñas lucirán impecables sin importar su longitud. De hecho, este esmalte resalta la belleza de las uñas cortas, dando una apariencia limpia, cuidada y moderna.

El truco para conseguir este look es seguir dos pasos básicos: primero, aplica una capa del esmalte y deja que se seque completamente antes de aplicar una segunda capa. Esto asegurará que el color se vea uniforme y cubriente. El paso final, y quizás el más importante, es aplicar una capa de Top Coat. Este producto no solo refuerza el esmalte, sino que también aporta ese brillo espectacular que dura mucho más tiempo. Así que si eres de las que disfruta lucir uñas cortas pero bien cuidadas, este esmalte es una opción infalible que no puedes dejar escapar. ¿A qué esperas para ir a por él?.