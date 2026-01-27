Turner Construction Company, filial de ACS en Estados Unidos (EEUU), es el encargado de diseñar y construir el laboratorio de salud pública de última generación de Nueva York, según ha informado la empresa a través de un comunicado. Estas obras ya se han inaugurado de forma oficial. La constructora lo hará a través de una empresa conjunta con Gilbane Building Company y con HOK como socio de diseño.

En concreto, Turner llevará a cabo la construcción del laboratorio con un coste previsto de 1.700 millones de dólares (más de 1.400 millones de euros). Estas instalaciones transformarán la capacidad de Nueva York para detectar, prevenir y responder a las amenazas emergentes para la salud pública.

El complejo, de 61.594 metros cuadrados y cinco plantas, consolidará el Wadsworth Center, el laboratorio de salud pública estatal más grande y diverso de Estados Unidos, bajo un mismo techo, lo que ampliará significativamente la capacidad de Nueva York para responder a los retos de salud pública, apoyar a la próxima generación de científicos y fomentar la colaboración con socios de todo el país. El funcionamiento completo comenzará en 2030.

Nuevo proyecto de Turner

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y Hochtief, ha asegurado: «Este proyecto pone de relieve la importancia estratégica del sector sanitario y biofarmacéutico para Hochtief y el Grupo ACS. Se basan directamente en nuestra experiencia global en instalaciones complejas y de alta tecnología y nos posicionan como un socio fiable para las autoridades públicas que buscan una infraestructura sanitaria resistente y preparada para el futuro».