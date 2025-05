La riqueza real de los españoles, medida en términos de PIB per cápita pero contabilizada la inflación, ha descendido en 2024 respecto a 2018 -cuando Pedro Sánchez llegó al poder- e incluso respecto a 2015, cuando la economía española no había superado todavía la crisis económica de 2008. Pese a que el Gobierno presume en todo momento del crecimiento de la economía española -crece más que las grandes economías europeas tras la pandemia-, esa riqueza no se traslada a los ciudadanos por la inflación.

El PIB per capita de 2015 fue de 23.500 euros. Tomando ese año como base, a cierre de 2024 fue de 28.380 euros. Al margen de que la subida es insuficiente para acercarse a la media europea, incluyendo la inflación para calcular la riqueza real de los españoles el resultado es negativo.

Con la inflación, el PIB per capita real fue en 2024 de 22.403 euros, por debajo de los 23.500 de 2015. También es inferior a los 25.019 euros de 2018, año en el que Sánchez llegó al poder.

Desde 2015, el PIB per cápita de los españoles ha subido en un 20%, mientras que la inflación lo ha hecho en el mismo periodo en un 24,2%. «Ello implica que en términos reales el valor del PIB ha decrecido en 4 puntos. Una década pérdida», señala José Luis Fernández, jefe del Gabinete de Estudios de USO.

«Podemos concluir que el poder adquisitivo mejoró ligeramente de 2016 a 2019, pero a partir de 2020 (COVID + inflación) cayó considerablemente.

En 2024, el PIB real per cápita es menor que en 2015, lo que indica pérdida de poder adquisitivo en términos reales a pesar de que el PIB nominal ha crecido», señala este economista.

Esta es la realidad de cómo están los españoles con la gestión económica del Gobierno. El PIB con Sánchez crece con los vientos de cola de la inflación, los fondos europeos y la inversión pública, que sostiene con el consumo interno el crecimiento del PIB. Pero los españoles son menos ricos que antes y los europeos están igual de lejos que antes.

Pero la estrategia del Gobierno es repetir el mensaje de que la economía española crece más que ningún otro país en el mundo. Sánchez llegó incluso a decir públicamente que había doblado la riqueza de los españoles desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

No dijo nada en ese acto de que la inflación desde 1975 había crecido más de un 1.000%. Ni de los precios de la vivienda de la época comparado con la actual, que impide a los jóvenes emanciparse.

En el gráfico se observa cómo desde 2022 el PIB real de los españoles cae y se distancia del PIB per cápita nominal -sin inflación-. Los precios se han disparado y el Gobierno ha aprobado puntualmente bajadas del IVA de algunos alimentos, que no han servido para revertir esa situación.

Mientras los salarios de los convenios colectivos han crecido un 12% desde 2020, el precio de los alimentos lo ha hecho en un 30%. Sánchez se negó, como le pedía el PP, que redujera el IVA de todos los productos de la cesta de la compra, no de algunos productos como hizo en los momentos más duros de la inflación.