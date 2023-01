Podemos está dispuesto a hacer «una selección semántica» de su lenguaje y a controlar «adjetivos y adverbios» si el PSOE acepta regular los precios de una cesta básica, refiriéndose a las críticas de Ione Belarra, que tachó al dueño de Mercadona de «capitalista despiadado». Con este tono irónico, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha salido al paso de las descalificaciones de la ministra de Derechos Sociales al empresario Juan Roig y otros a los que acusó de hacerse «de oro» por la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

Unas acusaciones de la líder de Podemos que no han gustado a sus socios del PSOE, que le han pedido «prudencia verbal», y a lo que Echenique ha replicado que si los socialistas aceptasen llevar a cabo «una medida valiente» como es topar una cesta básica de la compra, «el ámbito de la comunicación política» no va a ser un problema. Aunque el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha disculpado estas palabras gruesas de la ministra al señalar que todas las personas que están «en la palestra pública» deben acostumbrarse a que se hable de ellas, ha dicho que él prefiere no insultar porque «no es muy útil».

Y las cosas se pueden decir sin insultar, ha añadido poniendo el ejemplo de que sostener que en España la inflación «se está saldando con un empobrecimiento de las familias trabajadoras y un enriquecimiento de las grandes empresas» no supone ninguna falta de respeto. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión y no ha contestado cuando ha sido preguntada por ello en los pasillos de la Cámara.

Para el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que el propio Gobierno se dedique a injuriar a los empresarios es una muestra más de que «está madurando» en el sentido de Nicolás Maduro, ha señalado al asegurar que lo que pretende el Ejecutivo es «intervenir el mercado», pero no lo conseguirán gracias a empresas como Mercadona.