El documento de la Agencia tributaria para que los mutualistas jubilados pidan devoluciones del IRPF

La Agencia Tributaria tiene preparado el documento que permitirá a los mutualistas jubilados pedir las devoluciones del IRPF. Estos expertos que están siempre pendiente de cada movimiento y nueva normativa podrán, a partir de mañana, conseguir un extra que les pertenece.

No será necesario realizar costosos trámites, sino que simplemente se debe rellenar un formulario online para poder acreditar los requisitos de esta devolución que se aplicará en determinadas condiciones.

Los mutualistas jubilados podrán pedir las devoluciones del IRPF

La normativa ha dado una alegría a los mutualistas jubilados que podrán pedir las devoluciones del IRPF. Una opción de lo más recomendable que supondrá un extra en una declaración de la renta que llegará puntual a su cita. Estar al día de este tipo de trámites es fundamental, pudiéndose hacer de la mejor forma posible.

Sin necesidad de salir de casa y con una normativa clara, no será necesario invertir tiempo y esfuerzos en Tesorería General de la Seguridad Social, al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. Es la propia Agencia Tributaria la que ha habilitado estas devoluciones del IRPF. Antes que nada, debes saber de qué se trata para saber si puedes formar parte de estos afortunados o no.

La disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 es la que marca este tipo de normativa que hace referencia a una situación muy concreta. No todos los mutualistas pueden acogerse a esta devolución del IRPF, solo pueden entrar dentro de esta convocatoria aquellos que cumplan estos tres requisitos:

Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1999, hayan sido objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, deberán integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo.

La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente.

Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.

Pasos para pedir las devoluciones del IRPF

A partir del 20 de marzo ya se puede pedir las devoluciones del IRPF si forman parte de estos mutualistas jubilados. Una opción que supone un extra con el que quizás no contabas. Siendo una de las formas de poder realizar este trámite rápidamente.

Tal y como figura en la página web, a partir de este día se podrá realizar online una solicitud que es de lo más esperada por muchos. Llega el momento de empezar a pensar en la renta y en todos los trámites que hay por hacer con especial atención ya que son los que nos permitirán mantener nuestras ganancias a buen recaudo.

Saber qué nos pertenece y qué podemos cobrar y qué no, es siempre un buen paso previo para empezar a reclamar nuestros derechos.

Esta documentación la puedes encontrar en la propia web de la Agencia Tributaria. Allí aparecen otras solicitudes imprescindibles o necesarias, en esta renta 2023 que trae como cada año novedades importantes que pueden acabar siendo una especie de elementos clave en todos los sentidos.

Recuerda que para hacer cualquier documentación online, se neceitan una serie de requisitos técnicos que incluye el DNI o certificado electrónico que te permita operar con total seguridad. Siendo una de las formas de conseguir cumplir con esa normativa que aparece en la web afectando: “La disposición transitoria segunda (DT 2ª) de la LIRPF ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo en la declaración de la renta de cada ejercicio cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez por aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción o minoración en la base imponible. De esta forma se evita una doble tributación por dichas aportaciones. La DT 2ª se aplica conforme lo establecido en las distintas sentencias del Tribunal Supremo, las últimas de fecha 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024.”

Para hacer este trámite además de la identificación digital no se necesitará aportar ningún documento ya que según explican:” La AEAT está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de recabar la información necesaria para tramitar las solicitudes de devolución para mutualistas a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los ciudadanos. No obstante, una vez presentada la solicitud, la AEAT sí que podrá requerir documentación al solicitante en el caso de que la AEAT no disponga de toda la información necesaria para tramitar la solicitud.”