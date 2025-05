Alcaraz hace autocrítica: «No sé si me hubiera quedado en la grada viendo mi partido…»

De sonreír por ganar el primer set en 29 minutos a darle una patada a la pelotas como síntoma de frustración. Alcaraz viajó por varios estadios a lo largo de su partido contra un bravo Dzumhur. El bosnio aguantó el aluvión inicial del murciano y fue mermando poco a poco su moral hasta apuntarse un set y obligarle a sacar su mejor tenis. Reaccionó a tiempo Carlitos, más con destellos que otra cosa, pero consiguió aplacar su rival y acceder a octavos de Roland Garros.

«Hay una gran energía en la sesión nocturna, es diferente comparado con el día. Hoy no he disfrutado tanto, he sufrido mucho, pero muy feliz por haber jugado un buen partido. Los dos hemos jugado buen tenis, con buenos puntos, y hemos hecho disfrutar a la gente que ha visto todo el partido. Me encanta jugar este tipo de partidos, siendo agresivo, pegándole a la derecha, yendo a la red, dando buenos golpes. Por la noche, la pelota se hace más grande y es algo difícil, pero sí, me gusta hacerlo», aseguró Alcaraz a pie de pista.

Al murciano, que no le gusta jugar de noche y prefiere hacerlo en el turno diurno, se le aparecieron fantasmas del pasado cuando Dzumhur fue ganando terreno. «Hacer buenos resultados en Grand Slam es difícil porque tienes que jugar un muy buen tenis durante tres o cuatro horas, y mantener la concentración todo ese tiempo, y eso creo que es la parte más difícil del tenis. Hoy, los dos primeros sets estuvieron bajo control, me sentí genial, pero él empezó a jugar más profundo y agresivo, bajó un poco mi energía y fue difícil empujarme a mí mismo. Tuve que dar todo lo que tengo dentro, pero estoy orgulloso por conseguir la victoria al final», añadió.

Alcaraz afronta ahora otro partido, el de recuperarse de la mejor manera posible para afrontar los octavos contra Shelton el próximo domingo. «Tengo que dar las gracias a la gente que se ha quedado, es medianoche. No sé si yo me habría quedado viendo mi partido, gracias por eso y por quedaros viendo mi partido. Ahora empieza lo que llamamos el otro partido, tenemos que recuperar, comer, baño de hielo, tratamiento… No me iré a la cama probablemente hasta las 3 de la madrugada, es tarde pero hay que intentar recuperar todo lo que pueda. Todo el mundo ve el partido que jugamos en la pista, pero detrás del telón hay otro partido para intentar recuperar y estar en buena forma para el siguiente partido», finalizó.