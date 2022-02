La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha restado importancia a que la patronal no haya suscrito el acuerdo firmado este miércoles con los sindicatos para subir el Salario Mínimo (SMI) a 1.000 euros mensuales -en 14 pagas-. Díaz ha señalado que el diálogo social no está roto porque la patronal se ha sentado a negociar aunque finalmente haya decidido no firmar el pacto. «Pero eso no significa nada. Nos felicitan los agentes sociales de todo el mundo, no de Europa, de todo el mundo por la calidad de nuestro diálogo social», ha señalado la ministra durante la rueda de prensa conjunta con los líderes sindicales.

«Yo hago una cosa: trabajar, trabajar y trabajar», ha dicho. «Acabamos de firmar la reforma laboral después de un año de trabajo y este lunes ya estábamos sentados negociando el SMI», ha señalado. «Agradezco a la patronal que se haya sentado a negociar y esto es el diálogo social», ha explicado en referencia a la decisión de la patronal de no firmar el pacto.

Trabajo y sindicatos han firmado este miércoles la subida del SMI a 1.000 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En la misma rueda de prensa para anunciar esta decisión -«irá pronto al Consejo de Ministros», según la ministra-, Díaz ya ha anunciado que ha dado la orden en el Ministerio para que se analice la revalorización del SMI para 2023.

Pepe Álvarez, presidente de UGT, ha advertido que la decisión del Gobierno va en línea con las políticas que se están llevando a cabo en la Unión Europea, y ha recordado que el objetivo en Europa es llegar a los 1.500 euros al mes.

Esto anticipa por tanto una nueva revalorización del SMI el año próximo, pese a las advertencias de las empresas del coste que tiene para el empleo y de la inflación vaya a estar por encima del 4% también este año, según las previsiones del Banco de España.