Las rebajas son ahora las grandes protagonistas del comercio. Durarán hasta bien entrados en el mes de febrero e incluso la primera semana de marzo, y si bien es posible que arrases en ellas y que compres en todas las tiendas, es posible que en el caso de querer hacer alguna devolución te des cuenta de que te compra no te ha salido tan económica como creías. En concreto, devolver lo que has comprado en las rebajas de Zara te puede salir muy caro debido a los recientes cambios producidos en el gigante de Inditex con respecto a sus devoluciones y que parece que en breve se pondrán en marcha.

Zara comenzará a cobrar por sus devoluciones

Zara es una de las principales tiendas de moda en España y en el mundo y aunque hasta hace poco comprar de forma online sus prendas de ropa no tenía coste alguno en el caso de querer realizar una devolución, un reciente cambio en su política de devoluciones ha llevado a que estas se reduzcan en su web y aumenten en sus tiendas físicas.

Fue el año pasado cuando Zara empezó a cobrar 1,95 euros por las devoluciones online en el mercado británico así como el alemán y aunque en España todavía no se cobra nada, es de de esperar que dentro de poco se incluya también a nuestro país, y no tengamos otra que acudir a sus tiendas a devolver las prendas que no queramos en el caso de que deseemos evitar que nos descuenten esos casi dos euros.

De hecho, lo de cobrar por las devoluciones online es bueno para Zara no sólo a nivel económico, sino que además genera más «tráfico» en tienda y por ende, es posible que antes de devolver acabemos comprando algo nuevo también.

Por el momento sin embargo, no hay una fecha exacta de cuándo nos cobrarán por devolver nuestras compras online en Zara aunque por lógica parece que será este 2023 cuando la medida llegue también a nuestro país.

Zara se apunta así a una «moda» que otras tiendas llevan tiempo aplicando incluso en España y con la que pretenden concienciar a los clientes del impacto medioambiental de hacer una devolución y limitar el volumen de devoluciones con recogida en casa.

Lo que cobran por devolución, Shein, H&M o El Corte Inglés

Entre las tiendas que ya hace tiempo que nos cobran por esas devoluciones online tenemos por ejemplo el caso de Pimkie, que descuenta directamente 2,99 euros del reembolso que realizan tras devolverles algo mientras que Oysho y Bershka, restan 3,95 euros del reembolso total.

H&M, en cambio, no te cobra nada si eres miembro de su club pero en el caso de no serlo te descuentan 1,95 euros del abono que te hace.

En cuanto a Shein, no cobra nada de devolver sus pedidos la primera vez, pero a partir de la segunda devolución nos cobran 4,5 euros en el caso de acudir a una oficina de Correos.

Por último, El Corte Inglés, no cobra nada si devolvemos por Correos pero si usamos Celeritas, nos cobrará 2 euros. Y en el caso de tener que venir a casa a buscar el paquete dependerá de si pesa 15 kilos o menos, en el caso de que sea menos la devolución cuesta 7,9 euros, y si es más, el coste puede alcanzar los 30 euros.