¿Sabías que no te pueden impedir devolver una prenda usada? Las razones y cómo hacerlo

Devolver ropa que has comprado a la tienda correspondiente es algo que todos podemos necesitar en algún momento, principalmente porque a veces compramos sin probar y luego llegas a casa y ves que no es lo que querías, o no te sirve, o el motivo que sea. Hoy te contamos cómo devolver ropa usada a una tienda, ya que debes saber que no te pueden impedir hacerlo, y si sigues leyendo te explicamos los motivos.

Hay personas que recurren mucho a lo de comprarse ropa, utilizarla para algo en particular y después devolverla a la tienda, algo que éticamente no es muy correcto pero cada persona tiene sus motivos y puede necesitar hacer esto en algún momento. También es posible que te compres algo que te encantaba al probártelo pero tras ponértelo un día te das cuenta de que no te gusta tanto, o no es cómodo, por lo que devolverlo es la mejor opción.

Por este motivo no te pueden impedir devolver ropa usada

En las redes sociales se pueden encontrar hoy en día una gran variedad de perfiles que dedican su tiempo a dar consejos a otras personas, sea del tema que sea, lo que sin duda resulta muy útil tal y como se puede comprobar en numerosos casos al encontrar perfiles de mucho éxito. Celia Rubio es una influencer especializada en inversiones y finanzas que ofrece en su perfil de Instagram consejos para ahorrar en la vida diaria, todos muy interesantes para optimizar tu dinero y no gastar tanto como seguramente hayas gastado hasta ahora en gastos cotidianos.

En uno de sus últimos vídeos se puede encontrar uno muy interesante a la hora de comprar ropa, con especial atención al derecho que tienen los clientes a la hora de devolver prendas de ropa que han sido usadas, pero es muy importante tener en cuenta que se refiere a las prendas que al tiempo de usarlas desarrollan algún defecto de fábrica, o ya lo tenía pero no lo habías percibido antes de utilizar esa prenda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Celia | Finanzas e Inversiones (@_celiarubio)

Ninguna tienda se puede negar a recibir la devolución de una prenda de ropa cuando está defectuosa, ni siquiera en el caso de que se haya superado ya el plazo para devoluciones que figura en el ticket de compra. Según establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores, tal y como remarca Celia en su vídeo, la ropa es un artículo que está sujeto a una garantía de dos años, por lo que si en ese período de tiempo resulta defectuosa, el establecimiento en el que la compraste tiene la obligación de sustituirla por la misma prenda o bien hacer un reembolso al cliente.

Esta normativa puede resultar muy útil conocerla, ya que quizás en alguna ocasión te compraste un jersey precioso que al par de semanas tenía un montón de bolas horribles y muy antiestéticas. En este caso, lo devuelves y no te pueden decir que no, incluso aunque se haya superado el plazo establecido por la tienda para devoluciones, siempre y cuando estés en esos dos años de garantía que deben darte ante defectos de fábrica, ojo, no ante desgaste por el uso ni unas malas rutinas de lavado.