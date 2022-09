Zara tiene una política de devolución de prendas que muchos conocen bien debido al aumento en ventas online desde hace bastante tiempo pero ¿sabías que a partir de ahora cuando vayas a una de sus tiendas debes entregar la ropa que te quieras probar de un modo concreto? Puede que a muchos les sorprenda pero es una iniciativa que ya se aplica por lo que será bueno conocerla bien. Toma nota, porque así es como debes devolver la ropa que te pruebas en Zara a partir de ahora.

Devuelve así la ropa a Zara cuando te la pruebes

Hasta hace poco cada vez que ibas a un probador de la tienda de Inditex, y no te quedabas la prenda que te acababas de probar, la entregabas a la encargada de esa sección o también la podías dejar junto al resto de prendas que otras personas habían ido dejando. De este modo, era fácil ver montañas de ropa en el mostrador de los probadores, por no hablar de algunas prendas estaban del revés.

Algo que ya forma parte del pasado para algunas de las tiendas de Zara, ya que el gigante de Inditex ha comenzado a solicitar a los clientes de sus «flagship» que devuelvan lo que se prueban y no quieren comprar de la misma manera que lo encontraron, es decir, en la percha.

En los últimos años y dado el éxito de ventas online de Zara, la compañía ha comenzado a abrir estas tiendas «flagship» en ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia o Barcelona y donde encontramos que tienen un almacén mayor para abastecer así mejor los pedidos que se hacen por web y una menor presencia de ropa en tienda. No dejan de ser sin embargo tiendas en las que podemos entrar, mirar, probar y comprar, pero cuando nos metemos en el probador y salimos, es necesario devolver la prenda cómo la encontramos.

Las nuevas flagship de Zara son entonces tiendas al uso como las que siempre han existido, algunas de ellos con muchos metros cuadrados, donde encontramos que el espacio es más diáfano, todo está más ordenado y los burros de ropa no tienen tanta ropa como de costumbre. Así podemos tardar menos en comprar y además, con esta iniciativa a la hora de salir del probador y devolver como estaba lo que no nos gusta o no nos queda bien, los dependientes tardan mucho menos en recolocar esa ropa y que se pueda vender antes.

Un cambio que ya se está aplicando desde este verano de modo que si acudes a una tienda Zara y ves que un dependiente te pide que vuelvas a por la percha que te has dejado en el probador, que sepas que es del todo normal.