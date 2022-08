Así puedes cambiar los pedidos online de Zara: el truco que te salvará la vida

¿Quién no ha necesitado cambiar o devolver algún producto? Los pedidos online siguen en aumento y esto convierte las devoluciones o cambios en algo habitual. Estas pueden ser todo un pilar en la experiencia que el cliente se lleva de una tienda y pueden ayudar a que el cliente repita o no pedido en un futuro. Existen muchas incógnitas alrededor de lo que está permitido y lo que no en los cambios y devoluciones de pedidos online. Hoy, venimos a revolver todas tus dudas sobre los pedidos online Zara.

Los consumidores pueden acceder a la página web de la Unión Europea para conocer sus derechos como consumidor. Incluso pueden hacer un test para conocer los derechos en su caso en particular, esto es gran utilidad para pedidos online o para tienda física.

Devolver los pedidos online a Zara

En el caso de la tienda Zara, estos establecen un periodo de cambios y devoluciones de 30 días desde la fecha de compra. Para poder cambiarlo, el consumidor deberá presentar su ticket de compra o el QR del pedido, los que han obtenido los productos online. Este ticket será esencial para poder comprobar la fecha de devolución en tienda.

Según lo que marcan los derechos del consumidor en la página web de la Unión Europea «Cuando compras un producto fuera de una tienda normal (online, por catálogo, etc.), siempre puedes devolverlo de acuerdo con las condiciones del periodo de reflexión de 14 días, simplemente porque hayas cambiado de opinión. En este caso tienes derecho a un reembolso total, aunque es posible que tengas que pagar los gastos de devolución de la compra».

Para poder devolver un pedido online, no necesitarás el embalaje original, podrás devolverlo con cualquier otro siempre que esté bien precintado. Si pides un reembolso del producto, este se realizará cuando se reciban los artículos en la misma tarjeta con la que pagaste. Este pago puede tardar 14 días en reflejarse en tu cuenta.

Hay varios métodos para devolver un pedido online de Zara:

Devolución del paquete desde tu domicilio , puedes solicitar la devolución en el apartado DEVOLUCIONES de su página web con tu cuenta de Zara.

, puedes solicitar la devolución en el apartado DEVOLUCIONES de su página web con tu cuenta de Zara. Devolución en punto de entrega, deberás hacer la gestión en el apartado devoluciones y seleccionar el punto de entrega que mejor te venga para dejar el paquete. Encontrarás las instrucciones en el email adjunto al realizar el pedido.

deberás hacer la gestión en el apartado devoluciones y seleccionar el punto de entrega que mejor te venga para dejar el paquete. Encontrarás las instrucciones en el email adjunto al realizar el pedido. Devolución en tienda física, una de las opciones que los usuarios más frecuentan si quieren cambiar por otros artículos el pedido.

Las excepciones que no podrás devolver

Hay algunos productos que no se pueden devolver y, por tanto, se entiende que son excepciones de la regla para poder hacer devoluciones en Zara. Estos son los principales: