Zara no podrá negarse a devolver la ropa usada

¿Alguna vez has comprado ropa de Zara o de cualquier otra firma y te ha salido defectuosa pero como ya has pasado el plazo de devolución no han podido hacer nada ? Puede que no lo sepas pero la ley contempla este tipo de situaciones hasta el punto de que sí tenemos derecho a devolver prendas que hayamos usado así que atento porque te contamos qué ley lo refleja y como Zara, y ninguna otra tienda, puede negarse a que les devolvamos la ropa usada.

Zara, las devoluciones y lo que dice la ley al respecto

Imagina que compras un vestido o un jersey en Zara. Te lo pones un par de veces, lo lavas otro par de veces y de repente te das cuenta que el vestido ha encogido o que la prenda de punto se ha llenado de bolitas. ¿Qué haces? Seguramente si ha pasado más de un mes desde la compra pensarás que ya no te queda otra que conformarte pero lo cierto es que no es así. Puedes ir perfectamente a Zara, o cualquier otra tienda donde compres ropa y veas que ha salido defectuosa y devolverla sin que se nieguen a ello.

La revelación ha llegado de parte de Celia Rubio, la instagramer y experta en inversiones y economía que desde su cuenta en Instagram explicaba en un vídeo que podemos hacer con la ropa que compramos y no sale defectuosa.

En su vídeo, titulado «No compres ropa sin saber esto», recrea la situación de ir a Zara con una prenda que hemos lavado varias veces y nos ha salido defectuosa. La dependienta que ella misma representa comenta que pasado el plazo de 30 días ya no se admiten devoluciones, pero lo cierto es que no es así ya que como la propia Celia Rubio comenta, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera la ropa un artículo que está sujeta a una garantía de dos años.

Por ello, siempre y cuando la prenda esté defectuosa de fábrica y no porque nosotros hayamos hecho un mal uso de ella, podemos devolverla a la tienda donde la hemos comprado que a cambio, puedes reponernos la prenda por otra igual, hacernos la devolución del dinero o lo más seguro de todo, hacernos una tarjeta regalo por el importe de la prenda para gastarla cuando queramos.

Una ley que también hace mención a las prendas que compramos en rebajas así como al calzado, de modo que tenemos que fijarnos bien en lo que compramos y saber cuánto hace de la compra (o como recomienda la OCU guardar siempre el ticket) ya que en caso de desperfecto pasado un tiempo de uso podemos hacer la correspondiente devolución, aunque eso sí, tenemos que recalcar que sólo se aceptan devoluciones si la prenda realmente ha salido defectuosa y no porque hayamos hecho un mal uso de ella como por ejemplo, que nosotros mismos la hayamos lavado en un programa de lavadora que no le corresponde. Así mismo tendremos que ir con el ticket de compra con el que demostraremos que compramos la susodicha prenda en el establecimiento donde queremos cambiarla.