Todos tenemos en casa algunos rincones ocultos que no conseguimos iluminar adecuadamente. Armarios, librerías, estanterías, huecos de la escalera…, todos suelen tener una mala iluminación que, al final, termina afectándonos ya que no nos permite coger lo que necesitamos con rapidez, sino que tenemos que encender una linterna, como por ejemplo la del móvil, para poder iluminar esa zona. Ante esta situación, Ikea ha querido poner un remedio para todos sus clientes, un producto que conseguirá iluminar cualquier rincón de tu hogar.

¿Quieres saber cuál es este producto de Ikea que querrás tener en casa? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡te lo contamos!

El foco de Ikea para iluminar cualquier espacio

Se trata de los focos de luz LED de Ikea, una opción estupenda para armarios y librerías, además de para rincones que estén ocultos y en los que no tengamos ningún tipo de enchufe para poder poner una lámpara. Podrás iluminar el interior de cualquier mueble con una acogedora luz ambiental que podrás colocar bajo la balda. De esta forma, además, la luz permanecerá oculta y sólo entrará en funcionamiento cuando la necesites.

Este producto tan versátil cuenta con un montaje muy sencillo ya que tan sólo necesitarás una cinta adhesiva de doble cara o un destornillador, dependiendo del mueble y del rincón en el que estará oculto. Si no quieres hacer ningún tipo de boquete en el mueble, la cinta de doble cara bastará para sujetar estos focos LED al tener un peso bastante bajo. Además, cuenta con una canaleta y una placa a juego que puedes usar para montar el foco debajo de las baldas de vidrio.

Estos focos LED están fabricados con plástico policarbonado y se recomienda limpiar con un paño húmedo. Es un producto que, además, ayudará a cuidar el medio ambiente, por lo que estarás contribuyendo a la sostenibilidad del planeta.

Lo mejor de todo es que Ikea ha decidido rebajas su foco LED en color aluminio a un precio increíble. A partir de ahora, y hasta el mes de agosto de 2022, el precio de las 2 unidades de este foco LED será de tan sólo 10 euros. El precio habitual, que volverá una vez se acabe la promoción o se retiren todas las existencias, es de 20 euros, por lo que ahora es un buen momento para hacerte con algunas unidades e instalarlas en el lugar en el que las necesites.

Eso sí, estos focos son para el interior de la vivienda y no para el exterior, por lo que si quieres iluminar el porche o el jardín, estas no son las luces más adecuadas. No obstante, en Ikea podrás encontrar otras opciones para el exterior a un buen precio.

¿A qué esperas para hacerte con esta gran oferta de Ikea para iluminar los rincones más ocultos de tu hogar? Te recomendamos que no esperes demasiado ya que, al tener un precio tan económico, es muy probable que se agote antes de lo esperado.