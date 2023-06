¡Al descubierto! Esta es la empresa que hace las tortillas de patatas de Mercadona

La tortilla de patatas es todo un clásico de la gastronomía española, un éxito en todo el mundo y que cualquier turista que visita España tiene que probar sí o sí, en cualquiera de sus versiones (con o sin cebolla o con algún otro ingrediente adicional a los huevos y las patatas). Te contamos qué empresa se encarga de hacer las famosísimas tortillas de patata de Mercadona, uno de los platos más vendidos en este supermercado.

¿Quién hace las tortillas de patata de Mercadona?

Mercadona triunfa con sus tortillas de patatas desde el mismo momento que salieron a la venta, muy prácticas para no tener que perder tiempo en hacerlas, ideales para cuando no tienes mucho tiempo o no te apetece cocinar. No hay fiesta en la que no estén estas tortillas, perfectas para llevar, calentar en un par de minutos y disfrutarlas.

La cadena valenciana cuenta con tres tipos diferentes, todas un éxito de ventas ya que todas están riquísimas: tortilla de patatas normal, tortilla de patatas con cebolla y tortilla de patatas con chorizo. Detrás de estas tortillas está Elaborados Naturales de La Ribera, una empresa conocida popularmente como Benis que se encuentra en la localidad de Funes (Navarra).

Mercadona eligió a esta empresa en el año 2009 para ser el proveedor que se encargara de elaborar sus tortillas, una elección que llegó tras una cata a ciegas con empresas de toda España para poder elegir la que más se ajustaba a sus deseos sin tener en cuenta quién la elaborara. El método para hacer sus tortillas fue la clave, ya que durante el proceso de elaboración son se realiza tratamiento térmico de pasteurización, utilizado normalmente para alargar la calidad del producto pero rechazado en este caso ya que impedía que las tortillas fueran jugosas.

El año pasado, se cambió ligeramente la receta de la tortilla con cebolla para conseguir una mayor calidad, concretamente se hizo que la cebolla estuviera más pochada para así proporcionarle al resultado final un sabor y una textura más caseros. También se cambió el envase hace unos meses, la base negra se cambió por una transparente para que su detección fuera más sencilla en las plantas de reciclaje.

Aunque muchas personas rechazaban en un principio las tortillas envasadas y ya preparadas, lo cierto es que Mercadona consiguió cambiar ese pensamiento y hoy en día las suyas se venden por miles en todo el país, cada día.