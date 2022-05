Si buscas unas deportivas que queden bien con todo, no puedes dejar escapar este ofertón del outlet de Puma. Tienen rebajadas las deportivas que mejor quedan con vaqueros y pueden ser tuyas tiradas de precio. Así podrás renovar el armario y sumar un básico que no pararás de usar.

Las deportivas que volarán del Outlet de Puma

Estas zapatillas de Puma son un ‘must’ cuando quieres conseguir un look casual y urbano para el día a día y lo mejor… ¡Es que puedes comprarlas por menos de 45 euros! Son una apuesta segura para la nueva temporada y una vez sean tuyas, no pararás de ponértelas.

Se trata de las Zapatillas Carina Lift Logomania y están disponibles en dos diseños. Puedes hacerte con el modelo en blanco para conseguir un zapato moderno y fácil de combinar, es una deportiva en blanco, con detalles del logotipo de Puma en negro en la parte de los cordones, un detalle que les da un rollazo increíble. O si prefieres un poco más de contraste, podrás llevártelas con la suela en blanco y el zapato en negro, en este caso el detallado de los cordones es en blanco. Los dos modelos son versátiles, bonitos y cómodos, así que escoger entre ellos, será una tarea complicada.

Su sencillez les aporta elegancia, es un modelo clásico de la marca y lo recupera con un toque llamativo en los cordones, colocando la identidad gráfica de Puma como protagonista. ¡Elegancia y comodidad en un mismo modelo que puede ser tuyo por muy poco!

Pura comodidad para la ciudad

Las deportivas que más arrasan en el Outlet de Puma cuentan con una plantilla SoftFoam+ para conseguir una amortiguación óptima durante la pisada. Se adaptarán a tu pie y podrás caminar durante kilómetros sin notar ni una sola molestia. Están preparadas para poder con todo y se volverán tus favoritas cuando tengas que ir de un lado para otro en la ciudad.

Es un modelo urbano con una suela y entresuela de goma, este material se puede lavar con facilidad, así que podrás lucir los zapatos siempre blancos e impecables, por mucho uso que les des. Además, su exterior está trabajado con una mezcla de materiales de alta calidad para asegurar que tengas una zapatilla resistente durante toda la temporada.

En las deportivas se pueden encontrar varias referencias a la identidad gráfica de la marca, pero estas se incluyen de manera discreta, para que puedas conseguir unas zapatillas versátiles y elegantes para tu diario. Encontrarás su logotipo en los cordones, en los laterales y en la suela exterior, siempre en el mismo color que el zapato.

Son una opción comodísima para hacerte con un básico de armario, pero no recurrir a los clásicos zapatos blancos que ya tanto has visto. Sus toques de diseño marcarán la diferencia sin perder todas las ventajas de unas deportivas blancas. Si te han gustado y no las quieres dejar escapar, tienes que hacerte con ellas en su Outlet. Con el precio que tienen seguro que vuela todo su stock, así que no lo dejes pasar y estrena zapatillas esta misma semana.