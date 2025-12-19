Del motor al mechero: tres industrias que miran al futuro y dejan atrás el humo

En un contexto de cambios acelerados, todos los sectores avanzan rápidamente, lo que exige que las organizaciones apuesten por la investigación y el desarrollo de novedades alineadas con la sostenibilidad. La innovación, por tanto, se posiciona como clave para resolver retos y generar soluciones con visión de futuro.

El humo es una sustancia que tiene riesgos para la salud, y que puede incrementar el riesgo de desarrollar, a corto y a largo plazo, enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, según la American Cancer Society. Diferentes sectores que durante el siglo pasado se expandieron, hoy están escribiendo una nueva historia que pasa por la innovación, dejando atrás el humo.

Avanzar hacia el vehículo eléctrico

El sector de la automoción está poniendo todos sus esfuerzos en la descarbonización a través de soluciones como la electrificación para minimizar la presencia de humo en la atmósfera.

El sector del transporte debe experimentar una transformación que alcance el objetivo de reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030, y una reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a los niveles de 1990) de aquí a 2050.

Para construir el presente y futuro de la movilidad sostenible, resulta clave avanzar en la creación de infraestructuras de recarga y ajustar el precio de los vehículos eléctricos a las necesidades reales de los usuarios.

Una industria más limpia para mejorar la calidad del aire

El industrial es otro de los ámbitos que genera un gran número de contaminantes. A pesar de que se avanza hacia una industria más limpia, las que todavía utilizan carbón como fuente de energía y madera para la producción de sus bienes, emiten enormes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera que afectan a la calidad del aire.

La inversión en tecnologías limpias, la optimización energética y la reducción de emisiones son hoy prioridades estratégicas. Desde la fabricación hasta la logística, las empresas están apostando por innovación para minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad del aire.

Tabaco sin humo

Esta transformación también está llegando a sectores tradicionales como el de la industria tabaquera. El humo del cigarrillo contiene una gran cantidad de sustancias químicas nocivas que el fumador inhala que son la principal causa de las enfermedades relacionadas con fumar.

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, hoy en día existen alternativas sin combustión y sin humo, entre las que se encuentran los dispositivos para tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina. Estos productos, al no quemar, generan un aerosol o vapor sustancialmente diferente al humo del cigarrillo, ya que se reducen de manera significativa los niveles medios de sustancias tóxicas.

Ahora bien, estas alternativas sin humo no están exentas de riesgo y con su uso generalmente se inhala nicotina, que es adictiva. Lo mejor, por supuesto, siempre será dejar de consumir tabaco y nicotina por completo.

Philip Morris International (PMI) es un ejemplo de compañía que, desde hace casi dos décadas, apuesta firmemente por avanzar hacia un futuro libre de humo. Para lograrlo, la empresa ha invertido más de 14.000 millones de euros en el I+D de productos sin humo y, actualmente, estos productos están ya presentes en 100 mercados y representan el 41% de los ingresos netos totales de la compañía. De cara a 2030, PMI aspira a ser una compañía mayoritariamente libre de humo y estar más cerca de acabar con el cigarrillo de toda la vida.

*En colaboración con PMS