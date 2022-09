Decathlon revoluciona la forma de vender: alquila sus productos por 2 euros al día

Si eres cliente de Decathlon seguro que sabrás que esta es una de las tiendas en las que puedes encontrar todo el equipamiento deportivo necesario para poder practicar cualquier deporte. Sin embargo, a veces nos quedamos con las ganas de comprar algo sabiendo que tal vez esa acampada que vamos a hacer por ejemplo, es algo puntual o que sólo vamos a ir a practicar rafting muy de vez en cuando. Por suerte Decathlon ha pensado en que esto puede suceder y en lugar de hacer que gastemos dinero innecesariamente abre ahora un servicio de alquiler para que puedas tener acceso a sus productos por precios muy económicos a partir de los dos euros.

Decathlon alquila sus productos

Con la constante subida de precios que estamos viviendo desde hace meses, son muchas las personas que miran más que nunca lo que compran no sólo a diario, sino también esas compras puntuales que se requieren de vez en cuando. En el caso de la práctica de deportes, es evidente que algunos accesorios o productos pueden ser algo caros si lo comparamos con el uso que le vamos a dar, de modo que mucha gente ya celebra el que Decathlon nos alquile sus productos, evitando así un gasto que tal vez no queremos (o no podemos asumir) y también el que no tengamos que estar acumulando productos en casa.

El sistema de alquiler de productos de Decathlon es fácil de usar y además se lanza de forma online de modo que podemos alquilar lo que necesitemos desde la comodidad de nuestro hogar, accediendo mediante nuestro dispositivo móvil o el ordenador.

Cómo alquilar los productos de Decathlon

Lo único que tenemos que hacer es entrar en la página web de Decathlon, irnos al apartado de «Servicios» y una vez dentro elegir la opción «Alquiler».

Veremos entonces como nos aparece un servicio en el que podemos alquilar productos para practicar deportes de agua por días. De momento son los primeros productos lanzados aunque en breve se ampliará a más y de hecho ya podemos ver como dentro de poco se podrán alquilar también bicicletas. De este modo podemos elegir el día en el que queremos alquilar el producto y escribir nuestro código postal. Nos aparecerán entonces los resultados de los productos disponibles y el precio por día.

En cuanto a los productos disponibles para alquilar, tenemos por ejemplo packs de máscaras para hacer esnórquel de la marca Easybreath con aletas y que nos pueden costar entre 6 y 10 euros al día, tablas de paddle surf de varios niveles con un precio entre 30 y 40 euros al día o mucho más económico, los accesorios como inflador eléctrico, bolsas y bidones estancos por 2 euros al día.

De momento la modalidad de alquiler por días es la única disponible aunque también en breve será lanzada una modalidad por suscripción, para que podamos alquiler por meses garantizando además la cobertura de un seguro de daños y mantenimiento.

Todos los productos que se alquilan están en «perfecto estado» tal y como señala Decathlon en su web de modo que una vez elegido el producto, elegimos la tienda más cercana donde se encuentre, lo reservamos, pagamos el alquiler y ¡listo! sólo quedará ir a buscarlo.