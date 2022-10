Decathlon rebaja las New Balance que más se llevan y se están agotando

Una de las grandes firmas de calzado deportivo en el mundo es New Balance. Una marca que ha logrado que sus modelos de estilo «retro» se hayan convertido en los más deseados. De hecho, hay uno en concreto que es el que más se lleva esta temporada de modo que si tú también lo quieres tener no hace falta que busques mucho o que vayas muy lejos, ya que Decathlon tiene las New Balance que más se llevan y además, las ha rebajado.

Decathlon rebaja las New Balance que más se llevan

Entre las muchas propuestas de zapatillas deportivas que encontramos estos días en Decathlon, parece que es un modelo concreto de New Balance el más deseado por todos. Tanto es así que ya comienza a agotarse de modo que si tú también lo deseas será mejor que no tardes en ir a por él.

Se trata del modelo New Balance WW1880 gris. Unas zapatillas que recrean todo el estilo de calzado retro que siempre caracteriza a los modelos de esta firma y que si bien parecen concebidas para ejercitarse, en realidad se están vendiendo muchísimo para llevarlas en el día a día ya que su diseño hace que sean perfectas para salir a caminar.

De este modo, te las puedes poner para dar largas caminatas y de este modo ejercitarte sin necesidad de ir al gimnasio, pero también te las podrías poner para ir a trabajar o esos días en los que te quieras poner un calzado cómodo.

La entresuela es de «fresh foam» para una pisada ligera y cómoda y además con un diseño especial para la suela que garantiza una mejor adherencia que evita los resbalones. Es por ello que están consideradas una de las mejores zapatillas que vas a poder llevar esta temporada. En el interior también encontramos un ligero refuerzo para que cada pisada se pueda hacer con seguridad.

Su color en gris, y su diseño hacen que sean también de las mejores para poder lucirlas tanto con ropa deportiva como con la ropa que sueles llevar diariamente ya sean unos tejanos o también una falda o un vestido.

Disponible en todas las tiendas de Decathlon así como en su página web tienen un precio de casi 100 euros, aunque se encuentran ahora rebajadas de modo que van a ser nuestras por sólo 64,99 euros (los números van del 36 al 42,5) así que ¡ no las dejes escapar! porque como ya hemos dicho, se agotan por momentos.