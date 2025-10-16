Decathlon se pasa el juego con la joya más deseada en el apagón: que el próximo no te pille de sorpresa

El apagón del pasado 28 de abril en España, quedó en el recuerdo de muchos y a la vez, provocó que se tenga cierta sensación de que tal vez se podría volver a repetir y más si tenemos en cuenta recientes advertencia de Red Eléctrica. De este modo, es evidente que tras lo vivido, no estamos tan preparados para vivir sin electricidad y si ese es tu miedo, nada como elegir el producto de Decathlon que ha sido rebajado y que es lo que necesita ante un posible nuevo apagón.

Estamos hablando de la estación de energía BLUETTI Premium 100 V2 que puedes encontrar en las tiendas de Decathlon y que no es una batería cualquiera. Se trata de toda una estación de energía portátil capaz de mantener encendidos varios dispositivos a la vez, incluso una nevera o un ordenador. Compacta, silenciosa y con la potencia de un pequeño generador, se ha convertido en la nueva joya de los que no quieren volver a quedarse a oscuras. Además, está en oferta: de 749 € a 599 €, un precio que muchos ya han aprovechado antes de que se agote y con ello, estar verdaderamente preparados ante el riesgo de apagón, y todo gracias a Decathlon.

Decathlon se pasa el juego con la joya más deseada en el apagón

Lo que más llama la atención de la BLUETTI Premium 100 V2 es la fuerza que tiene para su tamaño. Hablamos de 2.000 W de salida, más que suficiente para mantener encendidos varios aparatos a la vez. Da igual si es un televisor, una cafetera o una herramienta eléctrica: esta pequeña central aguanta sin quejarse. Y si se necesita un empujón extra, desde la app se puede activar el modo Power Lifting, que sube la potencia hasta 2.700 W, e incluso puede llegar a picos de 3.600 W si la situación lo requiere.

Todo eso en un cuerpo de 11,5 kilos y apenas 32 centímetros de ancho. Es compacta, se mueve fácil y hasta tiene un asa que se esconde cuando no se usa. Por eso se ha vuelto tan popular entre quienes viajan con caravana, hacen escapadas al campo o simplemente quieren tener algo fiable en casa por si la red eléctrica falla.

Carga rápida: lista antes de que te des cuenta

Otra de sus grandes ventajas es lo poco que tarda en cargarse. En apenas 45 minutos alcanza el 80 % de batería enchufada a la corriente, y si se usa energía solar, llega al 100 % en poco más de una hora. Esto se debe a su sistema de carga turbo, que aprovecha hasta 1.200 W en corriente alterna o 1.000 W con paneles solares.

Además, permite combinar ambos métodos (corriente y solar) para cargar aún más rápido. Y si la conectas al coche, el proceso es hasta seis veces más veloz que en los modelos antiguos. En situaciones de emergencia, eso puede marcar la diferencia.

Silenciosa y resistente: pensada para durar

Otro punto que muchos destacan es lo silenciosa que resulta. Bajo cargas de hasta 600 W, el ruido apenas supera los 30 decibelios, lo que la hace perfecta para usar de noche o mientras trabajas. Su batería, de tipo LiFePO₄, no sólo es más segura, sino que aguanta más de 4.000 ciclos de carga manteniendo buena parte de su capacidad. En otras palabras, puedes usarla durante años sin notar apenas desgaste.

Y no le asustan las temperaturas extremas. Funciona sin problemas desde los –20 °C hasta los 40 °C, así que lo mismo sirve para una escapada en invierno que para un viaje de verano.

Un respaldo que se enciende solo

La Premium 100 V2 no es sólo una batería, también puede actuar como sistema de respaldo UPS. Si se va la luz, se activa de forma automática en menos de 10 milisegundos, lo suficiente para que el ordenador o el router ni se enteren del corte.

Desde la app puedes ver el nivel de carga, controlar el consumo o ajustar modos de funcionamiento, todo en tiempo real. No usa gasolina, no hace ruido y tampoco emite humos. Es, literalmente, un generador moderno pensado para el día a día.

5 años de garantía y fiabilidad total

Decathlon y BLUETTI han apostado fuerte por la confianza. Este modelo ofrece cinco años de garantía, algo poco común en este tipo de productos, y está construido con materiales resistentes y un nivel de impermeabilidad semihermético, lo que lo protege frente a la humedad o el polvo.

Con nueve puertos de salida, la estación permite conectar simultáneamente varios aparatos: dos tomas de corriente alterna, un puerto de coche 12 V/10 A, dos DC5521, dos USB-A y dos USB-C (uno de ellos de 140 W). En otras palabras, todo lo que necesitas para mantener encendido tu hogar, tu caravana o tu pequeño negocio durante un apagón.

Además, cada vez más familias apuestan por soluciones portátiles como esta, no sólo por precaución ante cortes eléctricos, sino también por sostenibilidad y ahorro. La posibilidad de recargarla con energía solar convierte a la BLUETTI Premium 100 V2 en una opción limpia, eficiente y adaptada a los nuevos tiempos, por lo que no debes dejarla escapar y así estarás listo para cualquier apagón.