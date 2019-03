Daniel Lacalle: “España está en una ralentización preocupante que se puede convertir en una crisis”

Pablo Casado ha escogido a Daniel Lacalle como el nuevo cerebro económico del PP. El economista, en una entrevista concedida a OKDIARIO, ha alertado sobre la posibilidad de que España entre en una nueva crisis y de las "soluciones mágicas" de Podemos.

El economista popular también ha tenido palabras para Ciudadanos, de quien dice no entender su ambigüedad con la rebaja fiscal, y para el PSOE, partido que, bajo su punto de vista, está “instalado en la autocomplacencia”.

Pregunta: ¿Es Daniel Lacalle un economista liberal?

Respuesta: No. Quienes dicen eso están equivocados. Estamos tan metidos en un consenso intervencionista, que mucha gente piensa que una persona con ideas liberales, que son las que funcionan en todos los países líderes del Mundo, pues es muy liberal, e incluso tonterías como ultraliberal.

Lo interesante de todo eso es que los que son libertarios me critican por defender la sanidad pública o las pensiones públicas, y los otros me llaman ultraliberal. Entonces, algo estamos haciendo bien.

P: ¿El programa fiscal del PP estará basado en una reducción de impuestos?

R: Por supuesto. La reducción de impuestos, como una acción esencial para que las familias, las empresas, los contribuyentes tengan más renta disponible y tengan más capacidad de llevar a cabo sus proyectos y de ahorrar y de crecer.

P: Una rebaja fiscal que, ¿iría ligada a una reducción del gasto público?

R: Nosotros tenemos un programa en el que hemos hecho un análisis sobre los ingresos en distintos escenarios. Y lo que estamos haciendo es mostrar, primero, que una rebaja fiscal no tiene porque conllevar una reducción de ingresos porque habrá una mayor actividad económica, habrá un mayor crecimiento, una mayor atracción de capital y de inversión, que generaría mejores ingresos. Entre otras cosas, porque el problema en España es de limitación del potencial de crecimiento y de limitación del potencial de inversión.

P: La deuda pública española ya supera el 100% del PIB. ¿Tenéis algún plan de reducción de deuda?

R: Sí. La deuda se reduce teniendo un crecimiento de los gastos moderado y teniendo una gestión de los gastos públicos cautelosa. La deuda no se reduce aumentando impuestos, como se ha demostrado en casi todos los países de nuestro entorno.

La deuda tampoco se reduce gastando mucho más y esperando que nadie se entere. La deuda se reduce teniendo un control presupuestario, para eso se llama Administración Pública.

P: De las propuestas de la oposición, ¿hay alguna que te preocupe especialmente?

R: La primera, y la que más me preocupa, son las soluciones mágicas de Podemos. El Plan E, ese que se han inventado, le han puesto el apelativo ‘verde’ y supone, de nuevo, despilfarro público, más impuestos y más intervencionismo.

También me preocupa muchísimo escuchar al líder de Ciudadanos titubear sobre la reducción de impuestos cuando se supone que son liberales. Me preocupa muchísimo también escucharle decir que van a subir las pensiones con el IPC, cuando no es lo que han dicho en el pasado.

Pero sobre todo me preocupa un PSOE instalado en la autocomplacencia. Siguen hablando de que vamos a crecer más que la mayoría de la Unión Europea, como fuese una panacea, y que lo que hay que hacer es gastar y redistribuir, cuando tenemos un problema claro de atracción de capital, de crecimiento empresarial y de mejorar el crecimiento productivo.

P: ¿Cuál es tu fotografía de la economía española en la actualidad?

R: Las medidas del Banco Central Europeo disfrazan el riesgo real. Parece que la prima de riesgo es baja y parece que los bonos del Estado son solventes, mientras, por detrás, los desequilibrios aumentan. Entonces, a mí me parece que nuestra situación económica actualmente es de una ralentización preocupante, en la que el Gobierno no se puede plantear aumentar dramáticamente los gastos y brutalmente los impuestos. Es contraproducente para la economía. Entonces, el riesgo que yo veo es que la ralentización moderada se convierta en una crisis, como ya ocurrió en 2008.

P: Saliendo de la economía, ¿crees que el PP debería salir de Génova o cambiar su nombre para lavar su imagen?

R: La imagen del partido se limpia desde el ejemplo. Porque haya habido algunos casos de corrupción no tienes porqué cambiar de nombre y todo lo de un partido. Sobre todo, mira al PSOE.

El PSOE ha tenido los mayores casos de corrupción de la historia de España, y no lo han hecho. Hay que estar muy orgullosos de las siglas, del partido, de lo que se ha hecho en el Gobierno y por supuesto hay que ser muy contundentes con la corrupción de todos los partidos. Pero no utilizar la corrupción de forma partidista, ignorando los mayores casos de corrupción de este país, protagonizados por el nacionalismo catalán y la izquierda.