María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por aprobar medidas que van contra los empresarios sin tenerles en cuenta y sin contar con ellos. Dancausa, que en marzo será presidenta ejecutiva de Bankinter y dejará la gestión diaria de la entidad en manos de Gloria Ortiz, ha calificado estas medidas como «intervencionistas» y «electoralistas».

«Se trata de medidas intervencionistas que van en contra de los empresarios. Parece que el Gobierno quiere intervenir en las empresas. Estamos en periodo electoral y esperemos que estas medidas no se lleguen a implantar», ha dicho Dancausa en la rueda de prensa de presentación de resultados anuales de Bankinter.

Dancausa no ha citado medidas concretas pero sobre la mesa está la reducción de la jornada laboral o el alza del salario mínimo, o la última propuesta de Yolanda Díaz de poner encima de la mesa el debate sobre el sueldo de los directivos del Ibex 35.

Además, la próxima presidenta no ejecutiva de Bankinter ha reiterado su posición en contra del impuesto extraordinario a la banca que el Gobierno ha decidido hacer permanente. Este impuesto le ha costado al banco 77 millones de euros este año y entre 90 y 100 millones en 2024.

«Bankinter ya paga el 30% del Impuesto de Sociedades, ya cumplimos con nuestras obligaciones tributarias», ha explicado. «El impuesto extraordinario es injusto pero lo peor es que el Gobierno no puede estar cambiando de opinión constantemente. Lo importante es la palabra dada, y ahora se vuelve a cambiar lo que se dijo hace dos años y ahora va a ser permanente. Se cambian otra vez las reglas del juego y eso genera falta de credibilidad en los inversores internacionales», ha señalado Dancausa.

«Este impuesto se aprobó con unas condiciones, y ahora se vuelven a cambiar. Eso genera inseguridad jurídica y afecta a las inversiones. Si queremos que los inversores internacionales apuesten por la banca española tiene que haber estabilidad regulatoria», ha insistido.

Dancausa ha señalado que en la próxima reunión que va a tener con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha iniciado una ronda de contactos con los líderes de los bancos nacionales, volverá a pelear para que el Gobierno retire este impuesto «injusto». «Creo que es una buena iniciativa del nuevo ministro y esperemos que le vaya bien porque eso será bueno para todos. Él seguro que ya conoce nuestra posición, pero insistiré en que el impuesto debe retirarse. Cuando los tipos de interés estaban en negativo, que lo han estado muchos años, nadie nos rebajó los impuestos, nadie nos dijo que en vez de pagar un 30% de Sociedades pagáramos un 20%», señala.

Dancausa también ha admitido que la reputación de la banca tiene que mejorar. «Es cierto que el sector ha habido algún momento que no ha estado a la altura, pero no es el caso de Bankinter. Nosotros tenemos una buena reputación por lo que palpamos entre nuestros clientes pero lo que queremos es que no nos vean como los malos de Mary Poppins, como ávaros, porque no lo somos», ha dicho. «Todavía tenemos que mejorar, pero somos gente normal», ha defendido.

La consejera delegada de Bankinter ha explicado que el total de impuestos que paga el banco ha sido de 212 millones de euros, lo que supone un 8% del margen bruto del banco, «que es mucho», ha señalado.

La entidad ha presentado unos resultados récord con beneficios de 845 millones de euros, un 51% superiores a los del año pasado, mientras que el ratio de morosidad se mantiene en el 2,11%, ligeramente superior al de 2022. Buena parte de la mejora del beneficio se debe al alza de los tipos de interés, pero también al aumento de la inversión crediticia y a la mayor captación de clientes.

También ha mejorado la aportación a los beneficios de las filiales del banco en Portugal y en Irlanda, además de Evo Banco, su banca digital. Las comisiones netas han mejorado un 3%, hasta los 624 millones de euros.

Dancausa se ha despedido de la gestión diaria del banco después de 13 años como consejera delegada recordando que en 2010 la entidad ganó 151 millones de euros y este año, 845 millones. Pasará a ser presidenta no ejecutiva en sustitución de Pedro Guerrero.