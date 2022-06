Dale un cambio a tu terraza con el césped artificial más vendido de Leroy Merlin

El sueño de muchas personas es tener un jardín en casa, algo que no siempre es posible pero tirando de imaginación se puede lograr incluso si lo que tienes es una terraza, patio o balcón y no un terreno con un jardín propiamente dicho. Hoy te mostramos el césped artificial más vendido de Leroy Merlin que podrás colocar en tu terraza para crear un jardín y convertirlo en tu paraíso particular a la justa medida que necesites… ¡te saldrá tirado de precio!.

Leroy Merlin pone a disposición del público todo lo necesario para que puedas crear tu jardín sin que le falte detalle, ya sea con césped natural o artificial, y por supuesto con una larga lista de elementos para el entretenimiento, como por ejemplo todo tipo de piscinas y juegos para disfrutarlas al máximo. La tienda francesa ofrece, además, descuentos en numerosos productos, por lo que siempre podrás ahorrarte un buen pellizco.

El césped artificial de Leroy Merlin para crear tu propio jardín

Se trata del Césped artificial al corte ZANTE, un tipo de césped artificial de gran calidad con un ancho de 2 metros una altura de fibras de 20 mm que podrás cortar de forma personalizada para que encaje a la perfección en el espacio disponible. Actualmente Leroy Merlin lo vende con un precio de 10,79€ el metro cuadrado.

Este césped artificial de Leroy Merlin tiene gran resistencia al paso normal y está compuesto por fibras de polipropileno y polietileno en 4 tonos de verde, lo que le proporciona una estética muy natural. En la base tiene acabado de látex, lo que hace que su instalación resulte sencilla tanto si se va a cavar como si es para encolar.

Una de las grandes ventajas de este césped es que no se debilita por entrar en contacto con el agua ya que es permeable, tanto que tiene una capacidad drenante de 1.800 litros/hora. Además, cuenta con tratamiento UV para impedir que su color se deteriore con el sol, y su alta resistencia al cloro hace de él un césped perfecto para estar cerca de la piscina. Para tenerlo en perfectas condiciones puedes limpiarlo con cepillo, escoba, soplador y agua, no requiere que le dediques mucho tiempo a mantenerlo.

Si quieres disfrutar de un jardín en casa, ya sea en la terraza o en un espacio exterior, sin duda este césped artificial de Leroy Merlin es una de las mejores opciones que vas a encontrar en el mercado.