¡Cuidado, madrileños! La estafa del ‘paquete chileno’ ya suma una docena de robos, y esta es la banda responsable

Las estafas están a la orden del día, tanto de forma física como online, y es que sin duda los delincuentes se las ingenian de muchas maneras para robar lo que no es suyo, con bandas organizadas que vigilan todo tipo de movimientos para saber en dónde puede estar la próxima víctima y cómo hacerla caer. Te contamos la temible estafa del paquete chileno que se ha cobrado ya numerosas víctimas en Madrid y tiene a una banda organizada como responsable… ¡mucho cuidado!.

Así es la estafa del paquete chileno en Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal especializada en robos con la estafa del paquete chileno. Esta banda, formada por dos hombres y una mujer, había realizado ya 12 robos por medio de esta técnica, según informa la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa. Todos estos robos, 12 de los que se tenga constancia con esta misma técnica, se cometieron en Madrid entre los meses de marzo y julio, comenzando las investigaciones en el mes de junio tras un incremento en las denuncias de personas que aseguraban haber sufrido un robo y dando detalles que coincidían con esta técnica.

Los miembros de la banda seleccionaban a sus víctimas, principalmente mujeres, en calles especialmente concurridas, y dejaban caer en su presencia un sobre lleno de recortes que dejaba a la vista una fotocopia de un billete de 50 euros para que se pensaran que era un sobre lleno de dinero. Acto seguido, uno de los miembros se acercaba a la víctima para ganarse su confianza y lograr que fueran a un lugar más apartado para repartirse el dinero del sobre, pues supuestamente los dos lo habían encontrado.

Al ir a otro lugar, llegaba otro miembro que acusaba a la víctima de quedarse con su dinero y le exigía ver su bolso para comprobar que no tenía su paquete, momento en el que le robaban todo lo de valor que pudiera tener, como la cartera, el móvil, joyas, etc. Por si lo anterior fuera poco, los delincuentes no dudaban en emplear la violencia si en algún momento las víctimas se daban cuenta de que las estaban engañando.

Tras un repunte en este tipo de robos, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia especial el pasado 20 de julio, una operación gracias a la cual los agentes localizaron y detuvieron a dos hombres que estaban planeando este robo, tanto que en el momento del arresto los detenidos portaban un sobre preparado para utilizar de cebo. A la mujer la detuvieron el 10 de agosto. Ahora, todos están imputados con delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia y hurto.