El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido volver a mantener los tipos de interés en el 2% pese a que la inflación de la eurozona ya se encuentra por debajo del nivel objetivo. Así, las autoridades monetarias del euro han cumplido con las expectativas de los mercados al decidir por quinta vez consecutiva no modificar las tasas.

Por tanto, en esa línea, la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como descontaban los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

Esto sucede pese a que la inflación en la eurozona se encuentra en el 1,7% en términos interanuales, según los datos de enero, es decir, por debajo del nivel objetivo del 2% y en un estadio de estabilidad de precios.

Sin embargo, cierto es también que el Producto Interior Bruto (PIB) de estos países se encuentra en expansión, con cierta expansión en los últimos meses, lo que parece hacer innecesario un recorte de tipos con el objetivo de impulsarlo.

No obstante, al descontar el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima, hasta el 2,3%. De excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,3% también.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%). Por contra, las menores subidas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%).

El BCE mantiene tipos

«El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo», ha explicado el instituto emisor.

«La economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil. El bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés están respaldando el crecimiento», ha defendido el BCE.

«Al mismo tiempo, las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas», ha sentenciado.