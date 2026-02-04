Los precios de los productos que se venden en España siguen disparados, por encima de los objetivos del Banco Central Europeo (BCE). Mientras tanto, la media de los países de la eurozona han conseguido controlar la inflación y llevarla a niveles de estabilidad. Así, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) español ha sido en enero 8 décimas superior al del resto de naciones que tienen el euro como moneda, según los datos publicados este miércoles por el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat.

«El Consejo de Gobierno del BCE considera que la mejor forma de mantener la estabilidad de precios en la eurozona es teniendo un objetivo de inflación del 2% a medio plazo», explica el Banco de España.

Sin embargo, la inflación interanual de España se situó en el primer mes del año en el 2,5%, cinco décimas por encima de la barrera, por lo que se encuentra en un estadio de inestabilidad.

En contraste, la subida de precios que ha experimentado la eurozona en ese tiempo ha sido del 1,7%, demostrando control y estabilidad. Esto sucede pese a que el efecto de la moneda se anula, pues España utiliza el euro como el resto de naciones que se engloban en ese grupo.

Los precios de España suben con fuerza

Es decir, los precios de España suben con fuerza en un contexto en el que Europa está controlando los grandes ciclos inflacionarios que ha vivido. Esto puede impulsar al BCE a rebajar los tipos de interés, algo que puede ser particularmente perjudicial para una España con alto nivel de inflación del que no es capaz de salir.

Según la oficina estadística europea, el debilitamiento de la inflación de la zona euro en el arranque de 2026 reflejó una caída del 4,1% del coste de la energía, frente al retroceso del 1,9% en diciembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,4%, frente al 3,5% interanual del mes anterior.

Por otro lado, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,4% interanual, una décima más, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la eurozona se redujo una décima, al 2,3%, en enero de 2026. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó al 2,2% desde el 2,3% del mes anterior.

Sin embargo, en el caso de España, la tasa de inflación armonizada en enero se moderó al 2,5% interanual desde el 3% en diciembre de 2025, muy por encima todavía de los niveles que está alcanzando el conjunto de países y en la mitad superior de la tabla.

Esto sucede en un contexto de grave crisis inmobiliaria, con los precios de la vivienda subiendo y rebajando con fuerza el poder adquisitivo de los jóvenes españoles. Esta es una de las variables que más explican la situación de la inflación, sobre todo comparada con Europa.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo capaz de aminorar los efectos de esta situación ni de impulsar la construcción para solventar la falta de oferta que presiona al alza los precios del mercado inmobiliario.