Los críticos en CEOE ven un error la candidatura de Guinda: «Va a servir para legitimar a Garamendi»

Los críticos en CEOE con el mandato del actual presidente, Antonio Garamendi, se han visto decepcionados con la candidata que finalmente ha decidido presentar a las elecciones del próximo 23 de noviembre Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo, y verdadero rival del empresario vasco. Lo que empezó siendo hace meses un proceso para presentar una candidatura fuerte y potente para desbancar a Garamendi, ha acabado con una candidata más floja, Virginia Guinda, vicepresidenta de Fomento del Trabajo, desconocida y que salvo sorpresa no va a poner en dificultades al actual responsable de la CEOE. Este mismo jueves se ha pronunciado Anfac -8 votos en las elecciones- a favor de Garamendi.

«Al final presentar un candidato como Guinda se le va a volver contra él. Para lo único que va a servir es para darle legitimidad a Garamendi a partir del día 24 porque va a poder decir a Sánchez Llibre que presentó un candidato y perdió en las elecciones», aseguran fuentes de entre los críticos con Garamendi.

«Vamos a ver el día de las elecciones que ocurre pero la verdad es que es difícil votar en contra de Garamendi si la candidata es una vicepresidenta de Fomento del Trabajo. No estoy a favor de Garamendi, ha hecho cosas mal, pero si la alternativa es esta…», asegura otra fuente con derecho a voto.

Otras fuentes señalan que Sánchez Llibre ha sido inteligente al proponer una candidata desconocida. «Si obtiene el 30% de los votos será un aviso para Garamendi que tendrá que tener en cuenta», explican.

El presidente de Fomento del Trabajo lleva varios meses tratando de armar una candidatura potente, junto al ex presidente de CEOE Joan Rosell y el ex presidente de Ceim Arturo Fernández. Lo intentaron con Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, que suma 83 de los 789 vocalías con derecho a voto en las elecciones, pero lo rechazó. Luego con Miguel Garrido, de Ceim, que tiene 45 vocalías, y con Salvador Navarro, de Valencia, 30 votos, que también se negaron.

Finalmente, Sánchez Llibre ha presentado a última hora a una de sus vicepresidentas en Fomento, Guinda, miembro de la Asamblea de CEOE pero totalmente desconocida. «No recuerdo que en todo este tiempo hiciera ninguna intervención ni ninguna propuesta en las reuniones», aseguran fuentes internas de la patronal.

Artadi

Además, Sánchez Llibre ha anunciado a unos días de las elecciones el fichaje como asesora personal en Fomento de la independentista Elsa Artadi, ex número dos de Carles Puigdemont. «Es que además eso. Si ya era difícil no votar a Garamendi antes, ahora ya…», señalan fuentes de una organización.

Para las fuentes consultadas la victoria de Garamendi es clara y la duda es qué pasará con Sánchez Llibre y Foment a partir del 24. Desde diversas asociaciones se ha pedido a Garamendi que no le mantenga como vicepresidente, aunque eso abriría una batalla interna peligrosa en la patronal. «No ve a Garamendi tomando esa decisión, no es su estilo. Y no sería bueno. Pero la verdad es que Sánchez Llibre ha armado mucho ruido para acabar presentando a una de sus vicepresidentas», explican fuentes internas.