El Corte Inglés indemnizará con el 65% del sueldo a los mayores de 59 y 25 días por año al resto

El Corte Inglés ha pactado con los sindicatos unas indemnizaciones de entre el 61% y el 65% del salario bruto del año 2022 a los trabajadores mayores de 59 años que se acojan a las bajas incentivadas. Para los menores que rechacen su traslado de servicios centrales a tienda con cambio de condiciones laborales y salariales, la indemnización será de 25 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades.

Los primeros, cifrados en 630 por la empresa (40 más de las anunciadas inicialmente), podrán acogerse a estas bajas con una indemnización decreciente: desde el 65% del salario bruto para los que tengan 59 años hasta el 61% para los que hayan cumplido 63. En realidad, se trata de prejubilaciones, puesto que estas condiciones estarán vigentes hasta cumplir la edad de jubilación.

Mientras tanto, además, la compañía pagará las cotizaciones del convenio especial con la Seguridad Social, así como el seguro de vida o invalidez que tuviera el trabajador. Este grupo tiene hasta el 17 de abril para acogerse a este plan.

Para los menores de 59, El Corte Inglés obligará a 1.470 empleados de servicios centrales a pasar a trabajar en sus centros comerciales (tiendas), con «modificación de la jornada laboral, el horario y la distribución de la jornada; además de la remuneración salarial que se adecuará a las nuevas funciones», según ha comunicado a los empleados.

La retribución suele ser bastante más baja en las tiendas que en servicios centrales, si bien la diferencia puede compensarse mediante las comisiones por ventas. Los afectados por estos traslados tendrás tres meses para decidir si lo aceptan o prefieren abandonar la compañía, en cuyo caso la indemnización será de 25 días con un tope de quince mensualidades, calculado sobre el salario bruto de 2022.

Los trabajadores afectados por los traslados tendrán preferencia de elección hasta de cuatro centros, mantendrán la concreción horaria para las guardas legales, el 50% del complemento personal con un tope máximo de 3.000 euros, el complemento de antigüedad o los turnos de vacaciones.

OKDIARIO adelantó que los mayores de 59 años que no acepten las bajas incentivadas también serán trasladados a las tiendas, es decir, no podrán seguir en su puesto actual en servicios centrales. Extremo que la compañía no ha confirmado por el momento.