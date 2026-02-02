Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la camiseta que parece de Uniqlo por menos de 9€

Ahora que estamos pasando por días realmente fríos, Lidl vuelve a mover el mercado textil económico con uno de esos lanzamientos que, cada vez que salen a tienda, se agotan en cuestión de horas. Esta vez el reclamo es una camiseta de interior funcional para hombre, pero que también están comprando muchas mujeres, y que llega al supermercado alemán con todo lo que se suele buscar en prenda térmica para protegernos en el día a día. Está en su bazar online y ya se agota, así que no puedes dejar escapar la camiseta térmica de Lidl que por menos de 9 euros te protegerá hasta que acabe el invierno y que además bien podría competir con las que solemos encontrar en otras tiendas como Uniqlo.

La camiseta térmica de Lidl es ligera, sin costuras y, sobre todo, barata ya que sólo cuesta 8,50 euros un precio que hoy ya no se ve en casi ningún sitio, y menos en ropa técnica. El diseño, disponible en azul y negro, recuerda a las líneas minimalistas y ajustadas que triunfan en otoño e invierno. No es una camiseta gruesa, sino una prenda pensada para acompañar, proteger del frío y desaparecer debajo de cualquier sudadera o jersey sin que se note. Y ahí está parte de su éxito ya que funciona tanto para salir a la calle como para teletrabajar en casa sin pasar frío.

Lidl tiene la camiseta que parece de Uniqlo por menos de 9 euros

Uno de los puntos fuertes de esta camiseta térmica de Lidl es su construcción seamless, es decir, sin costuras laterales. Esto evita roces, hace que se adapte mejor al cuerpo y que pueda llevarse todo el día sin incomodidad, incluso en jornadas largas o actividades de movimiento. También incorpora la tecnología DryAct, una mezcla de hilos que evacúa la humedad hacia el exterior y permite que la piel se mantenga seca. Este sistema, combinando poliamida, poliéster reciclado y elastano, es lo que convierte una camiseta aparentemente básica en una prenda muy eficiente.

La camiseta añade además dos detalles que marcan la diferencia en este tipo de ropa: zonas de ventilación para mejorar la circulación del aire y secciones Flexribs, que aportan más elasticidad justo donde se necesita. Todo esto hace que sea una prenda muy flexible, apta para caminar, montar en bici, trabajar o usarla simplemente como capa térmica en días fríos.

Pero al margen de sus características, el precio es, seguramente, lo que va a provocar que se agote en su bazar online. 8,50 euros por una camiseta térmica con este nivel de comodidad y calidad es algo que ya casi no se encuentra en el mercado. No hace falta decir que Lidl suele agotar estos productos en horas, por lo que es mejor entrar ahora en la web de Lidl y hacerse con ella antes de que sea tarde y más sabiendo que todavía nos quedan días fríos por vivir.

La camiseta está disponible en dos colores, azul y negro, y mantiene un diseño discreto, sin estampados ni elementos decorativos, para poder combinarla con cualquier ropa de invierno sin llamar la atención. Además, el tejido mantiene su forma gracias a la presencia de LYCRA, algo que evita la sensación de “prenda dada de sí” tras varios lavados.

Pensada para usarla todos los días (y aguantarlo)

Otra ventaja es el mantenimiento. Se lava en frío a 40ºC, no necesita planchado y seca rápido. Para quienes la quieren como camiseta interior del día a día, es un detalle importante: es ropa pensada para durar, para sudar con ella, para lavarla y volver a usarla sin que pierda elasticidad ni forma. Además, la composición tiene un punto extra: el 36% del poliéster es reciclado, lo que permite que la prenda entre dentro de la línea sostenible que Lidl ha ido extendiendo en sus colecciones.

Por qué se espera tanta demanda

Hay varios motivos que explican el fenómeno:

Precio muy bajo para ser una prenda técnica.

Diseño neutro que encaja en cualquier armario.

Comodidad real, sin costuras y con tejidos transpirables.

Ideal para frío, deporte, trabajo y casa.

Tallas habituales y unisex en la práctica, aunque esté pensada para hombre.

En definitiva se trata de una prenda pensada para ajustarse, para moverse bien con ella y para usarla como capa térmica en el día a día. No es casualidad que todo el mundo hable de ella y la compare con otras más caras, pero aquí estamos hablando de sencillez y funcionalidad, que es exactamente lo que muchos clientes buscan cuando llegan estas fechas.

¿Cuándo llegará a tienda?

Por el momento se vende en el bazar online de Lidl y no sabemos si estará en tiendas físicas. Puedes intentar comprobarlo aunque si te gusta y no quieres pasar frío, te aconsejamos que te hagas con ella online antes de que ya no queden tallas. Puedes elegir entre las S y la XL.