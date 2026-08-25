Aldi tiene la ropa de cama de algodón que necesitas: está rebajada y es perfecta para renovar el dormitorio

Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él llega ese momento del año en el que empezamos, poco a poco, a preparar la casa para la nueva temporada. Hacemos cambio de armario, guardamos algunas prendas de verano y recuperamos otras que llevaban meses esperando. Pero ese pequeño cambio no tiene por qué quedarse únicamente en la ropa: el dormitorio y, especialmente, la cama también pueden adaptarse a la llegada de los próximos meses con la simple compra de una nueva funda nórdica como la que encontramos en Aldi.

A partir del próximo 29 de agosto, el supermercado pone a la venta varios juegos de ropa de cama de percal Novitesse, confeccionados en algodón y con opciones tanto para camas individuales como dobles. El precio parte de 12,99 euros para el conjunto individual, formado por una funda de edredón y otra de almohada. Para las camas dobles hay un juego de tres piezas que, además, llega rebajado: pasa de 24,99 a 21,99 euros, un 12% menos. Dos opciones con las que renovar la cama justo antes de comenzar septiembre y darle otro aspecto al dormitorio sin necesidad de cambiar nada más.

Aldi tiene la ropa de cama de algodón que necesitas

La primera de las propuestas de Novitesse para Aldi está pensada para una cama individual. Por 12,99 euros, el conjunto incluye dos piezas: una funda de edredón de 140 x 200 centímetros y una funda de almohada de 40 x 80 centímetros. Ambas están confeccionadas en algodón y la funda cuenta con cierre de cremallera, un detalle práctico a la hora de hacer la cama y evitar que el edredón se desplace o quede al descubierto. Entre los diseños disponibles aparece además el estampado floral en tonos azules que puede verse en las imágenes de la promoción, una opción llamativa pero fácil de combinar con muebles y paredes de tonos neutros.

El percal hace referencia al tipo de tejido y se caracteriza por su entramado sencillo y compacto. Suele ofrecer un tacto fresco y una apariencia limpia, dos cualidades especialmente apreciadas en la ropa de cama. Al tratarse en este caso de algodón, puede convertirse en una alternativa interesante para quienes prefieren tejidos de este material en contacto directo con la piel.

El conjunto para cama doble está rebajado

Y quienes tengan una cama doble cuentan con una segunda opción de mayores dimensiones. En este caso, el juego está compuesto por tres piezas: una funda de edredón de 240 x 220 centímetros y dos fundas de almohada de 40 x 80 centímetros cada una. La diferencia está también en el precio. Aldi anuncia este conjunto por 21,99 euros frente a los 24,99 euros que costaban antes, aplicando una rebaja del 12%. Al igual que ocurre con la versión individual, está confeccionado en algodón, tiene tejido de percal y utiliza cierre de cremallera.

Por sus medidas, está pensado para quienes necesitan una funda para una cama doble. Las dos fundas de almohada permiten además mantener el mismo diseño en todo el conjunto, sin tener que comprar las piezas por separado. De esta forma, por menos de 22 euros se puede cambiar buena parte del aspecto de la cama de una sola vez.

Una forma sencilla de darle otro aspecto al dormitorio

La ropa de cama tiene más peso en la decoración de una habitación de lo que puede parecer. El edredón ocupa una superficie considerable y cambiar su color o estampado modifica inmediatamente la percepción del espacio. De este modo, no hace falta sustituir cabecero, mesillas o cortinas para notar la diferencia, en las imágenes que Aldi nos muestra sobre los modelos que vende en sus tiendas, destaca, por ejemplo, el estampado floral azul que como vemos, se combina con una habitación de tonos claros y madera, haciendo que la cama concentre buena parte del protagonismo. También aparece una alternativa lisa en tonos verdes para quienes prefieran una decoración más discreta. De este modo, se puede optar por un diseño con más presencia o por uno fácil de integrar en dormitorios de estilos diferentes. No son los únicos ya que podemos encontrar otros modelos en gris estampado.

El hecho de que las piezas sean de algodón también suma interés a la propuesta. Es una fibra habitual en sábanas y fundas por su tacto y por la comodidad que ofrece para el uso cotidiano, algo especialmente relevante en productos que están en contacto con el cuerpo durante varias horas cada noche.

Dos tamaños y precios que no superan los 22 euros

La elección de la ropa de cama de Aldi dependerá fundamentalmente del tamaño de la cama. Para una individual, Aldi propone el juego de dos piezas por 12,99 euros, con funda de edredón de 140 x 200 centímetros y una funda de almohada. Para una doble, el conjunto aumenta hasta tres piezas y 240 x 220 centímetros en la funda principal, incorporando dos fundas de almohada por 21,99 euros.