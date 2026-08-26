El 80% de las familias españolas tendrá que endeudarse para poder cubrir los gastos de la vuelta al cole de sus hijos, según se desprende del último estudio sobre previsión de gasto de la aplicación financiera Plazo. En concreto, el informe señala que el 33% de los hogares tiene que fraccionar el pago del material escolar, mientras que el 25% debe recurrir a la tarjeta de crédito y el 23% combinar ahorro y crédito para cubrir el desembolso. Tan sólo el 17% puede afrontarlo de forma íntegra a través de sus ahorros y el 2% cuenta con una beca.

«Muchas familias se ven obligadas a recurrir a algún tipo de financiación para hacer frente a los gastos asociados a la vuelta al cole», advierte Plazo. «En conjunto, más de ocho de cada diez familias necesitan alguna herramienta de pago o financiación para llegar al inicio de curso», lamenta.

«La vuelta al cole ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en un ejercicio de planificación financiera», asegura. Los creadores del estudio señalan que la vuelta al cole ya se ha convertido en una forma de «medir el pulso a la economía de los hogares españoles».

Los gastos previstos alcanzan los 550 euros por niño, que se destinan «a ropa, libros y material escolar». Este importe se puede elevar «hasta los 773 euros por hijo cuando se suman el resto de partidas del inicio de curso», es decir, el uniforme, la ropa deportiva, la matrícula o el comedor.

Además, Plazo asegura que muchos hogares todavía no se han recuperado de los gastos del verano, algo que empeora la situación económica: «Un 34% de las familias reconoce que llega con dificultades a fin de mes porque, además del gasto realizado durante las vacaciones, tiene que hacer frente al coste asociado a la vuelta al cole de sus hijos».

Por otro lado, «otro 22% admite que le cuesta más llegar a fin de mes, mientras que un 21% finaliza el verano con la cuenta a cero», explican los profesionales. Tan sólo el 23% «asegura haber sido previsor y haber costeado sus vacaciones con ahorros».

Gastos en la vuelta al cole

Todo esto se suma a la subida de precios, pues los españoles perciben un gran encarecimiento que se hace especialmente evidente en el textil infantil: «Tres de cada cuatro familias (75%) considera que la ropa para niños está más cara que el curso anterior, frente a un 22% que la ve en niveles similares y un 3% que la percibe más barata».

Por ello, el 47% «prevé gastar más en ropa, un 37% mantendrá el mismo desembolso y solo un 16% lo reducirá». En cuanto a esta partida de gasto, «un 25% destinará entre 200 y 300 euros por niño, un 24% entre 150 y 200 euros y un 18% entre 100 y 150 euros».

«En el extremo superior, un 15% de las familias supera los 400 euros por hijo», explica el estudio. «El gasto medio ponderado» en textil infantil «se sitúa en 264€ por niño, lo que convierte a la ropa en la partida más pesada del inicio de curso».

Por otro lado, el 70% de los hogares aseguran «que los libros le salen más caros este curso, mientras un 24% prevé realizar el mismo gasto que en 2025». «En total, el desembolso medio en libros se sitúa en unos 188 euros por niño, con un reparto muy desigual», pues el 20% «se mueve entre 50 y 100 euros, un 18% entre 150 y 200 euros y un 16% entre 100 y 150 euros, mientras que un 12% supera los 350 euros».

«Al agregar todas las compras del inicio de curso (ropa de uniforme, ropa deportiva y ropa en general, libros, material escolar y matrícula, cuando existe), la factura media por niño puede escalar hasta los 773 euros», alerta el informe. «Un 31% de las familias sitúa ese total entre 300 y 500€ y un 29% entre 500 y 800 euros, pero cuatro de cada diez (40%) supera los 800 euros y un 12% rebasa los 1.200 euros por hijo», sentencia.