Confirmado por la Seguridad Social: ya se sabe quién va a cobrar primero la pensión

Llega final de mes y con los últimos días de octubre llega el pago que hacen los bancos a los 9,25 millones de pensionistas que hay en España. La Seguridad Social paga la pensión en los primeros cuatro días del mes siguiente pero las entidades bancarias desde hace años suelen adelantar el pago a las personas que reciben una pensión contributiva con el objetivo de que puedan tener un fin de mes un poco más amable. Esta es la fecha en la que los pensionistas cobrarán su ‘nómina’ este mes.

Quedan pocos días para el mes de noviembre y en este mes todo a punta a otro gasto récord del Gobierno en pensiones después de los datos publicados en el mes de septiembre. El pasado mes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó una inversión histórica de 12.855,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,7% más que en igual mes de 2023. Antes de verano ya se cruzó la línea de más de 12 mil millones de gasto y todo hace indicar que esto irá en aumento en los próximos meses.

Los 12.855,2 millones de euros fueron invertidos en 10.218.434 pensiones contributivas a un total de 9,25 millones de pensionistas. De todas ellas, el 73,1% se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que recibieron 6,5 millones de personas por un total de 9.400,1 millones. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.110,4 millones, a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.138,6 millones, el pago de las prestaciones por orfandad conllevó un importe de 171,7 millones y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 34,4 millones.

La Seguridad Social y la subida de la pensión

Estas cantidades irán en aumento a partir de los próximos meses por la subida de las pensiones que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de cara al próximo año. Después de aprobar un aumento del 3,8% para las pensiones contributivas en 2024, a partir del 1 de enero se especula con una subida del alrededor de un 3%. Esta es la cantidad que saldrá del cálculo de la variación anual del Índice de Precios de Consumo en la que se hace una media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

Una vez conocidos los datos de inflación referentes a los meses de octubre y noviembre, durante las primeras semanas de diciembre el Gobierno anunciará de forma oficial la subida de las pensiones de cara a 2025. También se especula con un aumento de las no contributivas, que podrían llegar alrededor de un 14%. Estas pensiones las cobran las personas que no tienen derecho a una contributiva por no haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social.

La fecha en la que los bancos pagan las pensiones

Los bancos españoles adelantan el pago de la pensión de la Seguridad Social a los últimos días del mes a los clientes que tienen la ‘nómina’ domiciliada en la entidad correspondiente. Esta es una práctica que realizan los bancos desde hace años con el objetivo de ser más ameno el final de mes de los 9,25 millones de pensionistas españoles, que en principio tendrían que cobrar la pensión entre el día 1 y 4 del mes siguiente.

Los primeros afortunados que ya han cobrado la pensión de la Seguridad Social son los clientes del Banco Santander, que recibieron el ingreso el miércoles 23 de octubre. El jueves 24 será el turno de los que tengan la pensión domiciliada en Banco Santander y CaixaBank. Los clientes de BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, Unicaja Banco, ING, Abanca, Laboral Kutxa y EVO Banca Inteligente. Más tendrán que esperar los clientes del PiBank, que recibirán su ‘nómina’ mensual el 4 de noviembre. Estos serán los últimos pensionistas que recibirán su pensión en un mes en el que todo hace indicar que se volverán a batir registros históricos en lo que refiere al pago de pensiones en España.