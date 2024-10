Inaudito: Montero anuncia que «en los próximos días» el Gobierno filtrará más «escándalos» contra Ayuso

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha dicho este miércoles en abierto ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados que «en los próximos días» los periodistas tendrán «acceso» a «más información que nos escandalizará a todos», ha expresado en relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja.

Preguntada sobre la deducción de gastos de «viajes particulares» que habría realizado la pareja de Ayuso, Montero ha declarado que «vamos conociendo conforme se van haciendo públicos esos autos y hay periodistas que tienen acceso a esa información, cosas que son absolutamente impensables, extravagantes y que desde luego no delatan ignorancia», ha remarcado.

«Cuando uno se deduce gastos de un saxofón, gastos de un Rolex, o de un viaje, es evidente que sabe perfectamente que lo que está haciendo no es correcto», ha enfatizado la ministra de Hacienda. Junto a ello, Montero se ha preguntado en qué medida se ha beneficiado la presidenta madrileña «en relación con la vivienda o con gastos de determinados viajes».

En este contexto, la vicesecretaria general del PSOE ha manifestado que la situación de la presidenta de Madrid es «insostenible», al tiempo que ha criticado que «el señor (Alberto Núñez) Feijóo no le pida la dimisión». «Tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra», ha dicho Montero.

Acto seguido, la ministra de Hacienda se referido al precedente de Pablo Casado y ha dicho que, en su opinión, ello «disuade» al actual líder del PP de ser mucho más contundente con Ayuso». Además, ha tachado de «auténtico despropósito» que se ponga a «toda una organización como el PP al servicio de la señora Ayuso, defendiendo a una persona que ha declarado haber cometido una serie de delitos», ha apostillado.

Fuentes de Génova consultadas por OKDIARIO denuncian que Montero es aquí reincidente en hablar de filtraciones, recordando el episodio que se produjo el pasado marzo. En el mismo lugar, en los mismos pasillos del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta Montero dijo que se había enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la Hacienda pública» y las «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Sin embargo, aquella afirmación la realizó cuatro horas antes de que esa noticia fuese publicada en los medios. Tras ser cazada, luego alegó que ella no había dicho «nada» en ese sentido.

Comisión de investigación

Asimismo, este miércoles María Jesús Montero ha tachado de «maniobra política» la inclusión de Pedro Sánchez en el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la extinta Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía su mujer, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En declaraciones en el Congreso, la ministra de Hacienda ha señalado que los miembros del Gobierno no tienen obligación de acudir a las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos. Además, ha indicado que no ha hablado con el presidente del Gobierno sobre si atenderá o no a este requerimiento pero ha apuntado, en todo caso, que la solicitud de comparecencia de este «es una maniobra política» de la Comunidad de Madrid para evitar hablar de la «corrupción» que afecta a Ayuso «y, sobre todo, para evitar hablar de los problemas de los madrileños».

El Ejecutivo defiende que hay dictámenes del Consejo de Estado que «eximen a los miembros del Gobierno de España de comparecer en las comisiones de investigación creadas por las Asambleas de las comunidades autónomas». Los socialistas aluden en concreto a un informe del 25 de abril de 2019, con relación a la convocatoria de miembros del Gobierno ante el Parlamento catalán, y que, según fuentes de Moncloa recogidas por Europa Press, concluye con claridad que «los miembros de Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos», no estaban obligados a atender solicitud de comparecencia ante la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Desde el Gobierno dicen que el expresidente Mariano Rajoy no acudió a esta convocatoria del Parlamento de Cataluña.