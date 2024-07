Confirmado por la Seguridad Social: los jubilados que van a cobrar 2.800 euros por su pensión

Hace unos días el el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones proporcionó los datos relativos a las pensiones en el mes de julio. La Seguridad Social repartió 10,2 millones de pensiones a 9,2 millones de personas en este mes en unos número muy similares a los registrados el pasado mes. La pensión media por persona ha subido hasta los 1.255,7 euros, lo que supone un 5% más de lo registrado el pasado 2023. A continuación relatamos lo que percibirán los jubilados por su pensión según la Seguridad Social, siendo los de la Minería del Carbón los más beneficiados.

El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a sacar pecho con sus datos del paro y de las pensiones, que ha ido subido progresivamente en los últimos años. Pese a que el dirigente socialista se empeñe en decir que la economía española va como un cohete, lo cierto es que el alto coste de la vía a día de hoy ahoga a millones de españoles. La inflación sube en mayor medida que los sueldos y esto estrangula a familias que sufren para llegar a fin de mes.

En un situación se sitúan millones de pensionistas en nuestro país y por ello desde el ejecutivo se subieron las pensiones contributivas un 3,8% en el último año. Dentro de este grupo están los pensionistas que cumplen con los años cotizados a la seguridad social y que disfrutan de una prestación por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o demás conciliación familiar. El Gobierno también ha subido un 6,9% las pensiones no contributivas, que es una ayuda destinada a las personas que no han cotizado nunca (o no llegan al mínimo) y que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Por ello, la inversión en pensiones en este mes de julio se ha situado en números de récords tras superar por primera vez los 12.000 millones de euros, un 6,4% más que en el pasado año 2013. Un total de 12.793,8 millones de euros que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

La pensión más alta para los jubilados en la Seguridad Social

La mayor parte de la nómina de la Seguridad Social se ha ido a la pensión de jubilación, que suponen el 73,1% de inversión con un total de 9.353,1 invertidos. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.125,9 millones; la de orfandad, a 171 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,2 millones.

De los 10,2 millones de pensiones contributivas abonadas en el pasado mes de julio, 6,5 millones correspondieron a las pensiones de jubilación, 2,3 millones fueron a parar para las de viudedad (las segundas en las que más se invierte), y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (968.204), orfandad (341.739) y en favor de conciliación familiar, que son un 46.171 del total.

Por lo que respecta a la pensión media para los jubilados en la Seguridad Social esta queda fijada con los últimos aumentos en 1.443,1 euros. Según informó el Gobierno, «la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.601,9 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 963,6 euros».

Dentro del grupo de los jubilados hay un sector cuya pensión de la Seguridad Social ha subido de forma considerable con las últimas directrices del Gobierno y es la que atañe a los jubilados de la Minería del Carbón, cuya media mensual se sitúa en 2.804,5 euros. Este es un Régimen Especial de la Seguridad Social en el que están incluidos «los trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios a empresas que realicen las siguientes actividades relativas a la Minería del Carbón».

Estas actividades son las relativas a la extracción de carbón en las minas subterráneas, la explotación de carbón a cielo abierto, aprovechamiento de carbones y aguas residuales con materias carbonosas, escogido de carbón en escombreras, fabricación de aglomerados de carbón mineral, hornos de producción de Cok (con exclusión de los pertenecientes a la industria siderometalúrgica) o transportes fluviales de carbón.

Quedan excluido de este tipo de pensión de jubilación los trabajadores de los demás sectores mineros, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Para poder acceder a esta pensión de jubilación hay que cumplir una serie de requisitos en lo que respecta a los años de cotización para poder jubilarse en la fecha deseada con el 100% de la base reguladora.