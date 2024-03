La empresa tecnológica y de transporte Uber se niega a desbloquear la cuenta de un conductor absuelto de un falso delito de coacciones. El perjudicado fue suspendido de forma automática por Uber tras ser denunciado por una clienta que se negó a pagar un viaje pendiente de pago. OKDIARIO ha tenido acceso tanto a la sentencia absolutoria del perjudicado como a la respuesta que la tecnológica ofreció al conductor tras aportar a la entidad el fallo de la Justicia. Este periódico también ha contactado a Uber para conocer por qué no ha sido readmitido, sin aportarle la identidad concreta del conductor por miedo de éste a perder su actual trabajo.

Pedro, pseudónimo del conductor que desea preservar su privacidad, experimentó hace poco más de un año una experiencia que le llevó a vivir de la caridad hasta que pudo encontrar otro trabajo. Su caso ha dejado de ser aislado para muchos conductores de VTC en España. Por ello, a riesgo de ser identificado, ha decidido hacerlo público a través de este periódico.

Todo comenzó como empleado de Moove Cars (empresa que trabaja en exclusiva con Uber para el transporte de pasajeros). Con más de un año de antigüedad en la empresa (y por tanto una mala calificación perjudicaba a Pedro en sus viajes a facturar) y más de 1.300 viajes en Uber, un día se subió a su coche una clienta. La carrera comenzó con crispaciones. Siempre según la versión de Pedro, cuando paró el vehículo «ella intentó sentarse adelante, yo le dije que no podía y ella me dijo que sí». «Finalmente, se sentó junto a mi». Dado el pequeño percance inicial, el conductor intentó agradar a la clienta porque en Uber, «si te dan una buena calificación, te dan viajes de calidad largos y no paras de facturar».

Sin embargo, el problema llegó cuando Pedro se percató de que se trataba de una clienta morosa: «Me di cuenta que no era una cliente nueva sino que debía dinero de un viaje pasado: la carrera eran 12 euros pero ella debía 4 euros y pico y entonces yo tenía que cobrarle como 18,60 euros o algo así». Ella se molestó pero, al no querer o no poder hacerlo con una tarjeta, accedió a pagarle con un Bizum (una transferencia casi inmediata de móvil a móvil). «Error para mí, porque luego ella alegó que con su número de teléfono yo la busqué en (la red social) Instagram». Sin embargo, Pedro asegura que en ningún momento intentó contactar con la clienta.

Al día siguiente, la mujer interpuso una denuncia contra Pedro por un supuesto delito de coacciones. Justo en dicha jornada, Pedro asevera que fue bloqueado por Uber: «En diciembre de 2022 me bloquean temporalmente, me tienen como 6 días bloqueado y me llaman después diciéndome que mi cuenta ha sido bloqueada definitivamente», explica Pedro, «en concreto, que era bloqueada irreversiblemente». Entonces, Pedro se quedó sin trabajo e incluso se vio abocado a vivir de la caridad, acudiendo a Cáritas a por comida, hasta que por fin consiguió encontrar otro trabajo menos cómodo, en el mundo de la noche.

Absuelto del delito de coacciones

Pedro matiza algunos detalles del juicio: «La juez le dio una oportunidad» (a la clienta) pues se contradijo. Le dijo si sabía lo que estaba haciendo porque era un delito muy grave contra ella. Se quedó callada unos segundos y decidió retirar la denuncia y todo lo dicho». Así, según figura en la sentencia del Juzgado de Instrucción de la Comunidad de Madrid que siguió el caso de Pedro y a la que OKDIARIO ha tenido acceso, Pedro fue absuelto sin que cupiera «recurso algo, al haberse declarado su firmeza en la vista, tras manifestar las partes su conformidad».

Obtenido el fallo favorable de la Justicia, Pedro subió la sentencia a su aplicación de Uber, recibiendo como respuesta que su cuenta «ha sido marcada como una cuenta duplicada relacionada con actividades fraudulentas» y, en consecuencia, «no pudiendo seguir siendo un conductor asociado de Uber». En consecuencia, Pedro decidió acudir a la sede de Uber Greenlight en Madrid, sin éxito. La persona que le atendió asegura Pedro calificó de «falsa» la sentencia que le aportó y que tenía que gestionarlo a través de «las autoridades competentes», «con un abogado o con la policía». A partir de ahí, Pedro decidió desistir de intentarlo al no poder acudir a un abogado de pago ni querer uno de oficio. Por su parte, su ex empleador, Moove Cars, en todo momento trató de ayudar a Pedro asegurándole su puesto si conseguía resolver el problema con Uber.

Preguntado por el caso Carlos Lacaci, abogado y socio director de Lacaci & Delgado Abogados, desde el punto de vista laboral a fecha presente las posibles acciones legales están caducadas: «Tuvo que haber interpuesto dentro de los 20 días siguientes desde la notificación del despido una papeleta una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación del a Comunidad de Madrid» para intentar «llegar a un acuerdo con la empresa para que le reconociera la improcedencia del despido e indemnizarle con la cantidad que correspondiera según el tiempo que llevara y una posible reclamación de cantidad si todavía no le hubieran pagado el sueldo y finiquito». Respecto de la clienta, «se podría accionar puesto que hay absolución, una posible denuncia o querella por un presunto delito de denuncia falsa contra esa mujer» e incluso «alegar en esa responsabilidad civil daños pues él perdió el trabajo», pudiendo haber «lucro cesante y daños y perjuicios a raíz de esa denuncia falsa».

Versión de Uber

Este periódico ha contactado con Uber trasladándole el caso sin darle la identidad concreta del conductor y, después de consultarlo con su «flotas colaboradoras, que son las que gestionan la relación laboral con los conductores», ha ofrecido la siguiente respuesta genérica:

«Para nosotros, la seguridad de los usuarios y los conductores que usan nuestra plataforma es primordial, y nos tomamos muy en serio todas las denuncias recibidas tanto por conductores como por pasajeros. Las acciones resultantes se determinan en función de cada caso. Todos los conductores y usuarios de Uber deben respetar las normas de uso de la plataforma. Cuando se produce algún incidente, usuarios y conductores pueden informar a nuestro equipo de soporte las 24 horas del día. Cada caso se analiza en detalle por un equipo especializado.

Cuando se nos informa de un incidente, llevamos a cabo una investigación exhaustiva. Durante la misma, es posible que suspendamos temporalmente, de manera preventiva y con previo aviso la cuenta del usuario mientras recabamos toda la información, especialmente en casos de comportamiento ilegal o fraudulento. Hacemos todo lo posible por hablar con todas las partes involucradas para asegurarnos de que tenemos en cuenta ambas versiones de los hechos y contamos con un proceso riguroso para analizar cada una de las denuncias que recibimos y asegurar que estamos tomando las medidas adecuadas.

Desconectar una cuenta es una decisión muy seria y no la tomamos a la ligera. Cuando recibimos denuncias de comportamientos que van en contra de nuestras normas de uso, contamos con una serie de pasos que garantizan que las acciones que tomamos en respuesta sean proporcionadas y justas. Los conductores también pueden solicitar que revisemos de nuevo su desactivación, presentando pruebas adicionales como fotos, videos, etc. Escuchamos a todos los conductores y estamos siempre abiertos a sugerencias para mejorar nuestros procesos”.

Ante dicha respuesta, OKDIARIO ha insistido a Uber sobre el caso concreto de Pedro, sin llegar a darle su identidad, explicándole que el conductor asegura haberles presentado la sentencia absolutoria. Ante esta insistencia, Uber ha preferido no ofrecer una segunda respuesta a este periódico.